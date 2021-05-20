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В Индии просят объявить эпидемию «черного грибка»

20.05.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Индийский минздрав направил просьбу об объявлении в стране эпидемии мукормикоза — «черного грибка». В рамках инициативы требуется сообщать о всех подозрениях и зарегистрированных случаях развития мукормикоза. Для лечения заболевания требуется комплексный подход с участием медиков из разных сфер, в том числе хирургов различных специализаций.

Грибковая инфекция является опасным заболеванием с негативными последствиями и сложностями при лечении на поздних стадиях заражения. Предполагается, что толчком к распространению мукормикоза стало бесконтрольное применение стероидных препаратов для пациентов, перенесших COVID-19.

Количество случаев заражения в Индии растет и за счет большого количества людей, страдающих диабетом. Такие относятся к группе риска: уровень сахара в крови значительно повышается при приеме стероидных препаратов. Кроме того, мукормикоз активно развивается при высокой влажности и температуре окружающей среды, а это характерно для Индии.

Удаленные глаза и грибок-убийца. В Индии из-за «короны» распространяется опасная болезнь. Грозит ли она Беларуси?

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Индийский минздрав направил просьбу об объявлении в стране эпидемии мукормикоза — «черного грибка». В рамках инициативы требуется сообщать о всех подозрениях и...
 
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