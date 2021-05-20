|
В Индии просят объявить эпидемию «черного грибка»
Источник материала: Onliner
Индийский минздрав
Грибковая инфекция является опасным заболеванием с негативными последствиями и сложностями при лечении на поздних стадиях заражения. Предполагается, что толчком к распространению мукормикоза стало бесконтрольное применение стероидных препаратов для пациентов, перенесших COVID-19.
Количество случаев заражения в Индии растет и за счет большого количества людей, страдающих диабетом. Такие относятся к группе риска: уровень сахара в крови значительно повышается при приеме стероидных препаратов. Кроме того, мукормикоз активно развивается при высокой влажности и температуре окружающей среды, а это характерно для Индии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)