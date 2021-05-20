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В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких

20.05.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Импортер Porsche в Беларуси сообщил об официальном открытии нового автоцентра. «Porsche Центр Минск» построен в соответствии с фирменной архитектурной концепцией Destination Porsche. Это первый дилерский центр Porsche такого формата на территории Восточной Европы и третий — во всем мире. 

В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких

Полюбоваться новым зданием можно по адресу проспект Независимости, 198. Архитектурная концепция Destination Porsche была утверждена производителем всего два года назад. Теперь все новые автоцентры Porsche будут соответствовать этой стилистике. Такие уже построены в США и Германии.

В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких

Строгий серебристый фасад с горизонтальными панелями из алюминия и сплошным остеклением первого этажа образуют образ в стиле минимализм. Красные светодиодные полосы, напоминающие светотехнику новых моделей Porsche, подчеркивают динамичность архитектурного облика, считают архитекторы здания.







Центр визуально разделен на несколько тематических модулей. Шоурум выполнен в виде стартовой линии гоночной трассы, на которой располагаются новые модели. Центральной частью шоурума является зона Highlight с огромным экраном. В зоне Porsche Driver’s Collection представлены фирменная одежда и аксессуары, а зона Porsche Tequipment дает возможность познакомиться с дополнительным оборудованием: литыми дисками, багажными кофрами и другими полезными автотоварами. Отдельная зона E-Performance посвящена электрокарам.

В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких

Во время открытия автоцентра была проведена презентация нового универсала Porsche Taycan Cross Turismo. Электрокар уже доступен к заказу в Porsche Центр Минск, стоимость автомобиля стартует от 89 990 евро по курсу.






В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
В Минске открылся автоцентр Porsche нового формата. В мире всего три таких
Porsche Macan I Turbo, 2015 г.в., 86 000 км
синий, внедорожник, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
125 553 р.
49 900$ / 40 820€
Porsche Boxster II (987), 2007 г.в., 52 000 км
синий, кабриолет, бензин 3.4 л, механическая, задний привод
55 354 р.
22 000$ / 17 997€
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черный, внедорожник, бензин 4.8 л, автоматическая, полный привод
29 942 р.
11 900$ / 9735€
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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Импортер Porsche в Беларуси сообщил об официальном открытии нового автоцентра. «Porsche Центр Минск» построен в соответствии с фирменной архитектурной концепцией Destination...
 
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