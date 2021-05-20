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Стали известны даты проведения последнего звонка и выпускного в школах
Источник материала: Onliner
Министерством образования определены даты торжественных мероприятий: последний звонок рекомендуют провести 29 мая, а выпускные вечера — 10 июня. Об этом
Празднование окончания учебного года и школы пройдут в традиционном формате — обычно это линейка на открытой площадке. Но при этом нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, предъявляемые к проведению массовых мероприятий.
Время, продолжительность и место проведения мероприятий определяется руководителем учреждения образования с участием родительского комитета и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами власти. Если в школе мероприятие провести невозможно, в исключительных случаях Минобразования рекомендует задействовать учреждения дополнительного образования детей и молодежи, а также учреждения культуры.
К слову в 2020—2021 году в стране работает 3009 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 1 057 918 учащихся. Образовательный процесс обеспечивают 117 315 педагогических работников. В 9-х классах обучаются 90 300 учащихся, в 11-х классах — 51 800.
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