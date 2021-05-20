Сколько может стоить TUT.by сегодня

Приблизительная рыночная стоимость портала TUT.by с таким охватом аудитории в стране на сегодня могла бы составить около 500 млн долларов. Это сопоставимо со стоимостью одного из флагмана белорусской экономики — ОАО «Гродно Азот».

Такое мнение высказал финансовый аналитик компании Duff & Phelps Максим Адаскевич.

Правда, эксперт делает оговорку, что «без финансовой отчетности оценить, сколько стоит TUT.by, cейчас невозможно, а в связи с последними событиями этот вопрос и вовсе риторический».





Портал, имеющий уникальный в стране и в мире охват пользователей

Максим Адаскевич сопоставил белорусский портал с польским холдингом Gremi Media, который включает газеты Rzeczpospolita и Parkiet, а также журнал Uwazam Rze Historia. Суммарное количество визитов на интернет-сайты этих СМИ за последние шесть месяцев составило 10 миллионов посетителей (по данным SimilarWeb).

На Варшавской бирже стоимость компании Gremi Media оценивается в 60 млн долларов.

«TUT.by имеет охват в 3,3 млн реальных пользователей только в Беларуси и 82,6 млн визитов за последние шесть месяцев — это почти в восемь раз больше, чем у всех порталов Gremi Media вместе взятых. Это соответствует потенциальной рыночной стоимости только флагманского портала TUT.by (без доли в автоклассифайде, сайта по поиску работы и множества других сопутствующих активов) в сумму около 500 млн долларов», — отмечает аналитик.

При этом он признает, что Gremi Media и TUT.by «несколько отличаются и профилем, и моделью монетизации, поэтому аналогия далеко не идеальная».

Кроме того, продолжает эксперт, для такой стоимости многое должно сойтись: уровень жизни как в Польше, динамичный рекламный рынок и развивающийся фондовый рынок в Беларуси.

«При этих условиях TUT.by потенциально мог бы быть бизнесом со стоимостью в сотни миллионов долларов — что сравнимо с наиболее дорогими белорусскими госгигантами вроде “Гродно Азота”», — отмечает эксперт.

Но самое важное, продолжает Адаскевич, большую часть этой многомиллионной стоимости генерировал бы главный актив компании — «талантливые люди, которые создают нужный и интересный для пользователей (и часто важный для общества в целом) контент, и которых любая страна должна очень ценить, если хочет стать богатой, свободной и успешной».

Юрий Зиссер: я не вижу никакого смысла продавать TUT.by

Правда, сам основатель TUT.by Юрий Зиссер, ушедший из жизни год назад, скорее всего, не согласился бы с такой оценкой стоимости портала.



Юрий Зиссер

В одном из интервью его спросили, возможен ли выход «ТУТ БАЙ МЕДИА» на IPO.

«Для бирж мы слишком малы, даже для белорусской. На биржу выходят компании хотя бы с оценкой в сотни миллионов долларов, когда они выросли настолько, что их не в состоянии купить один или два инвестора и требуется множество. При белорусских объемах, когда тебя может купить всего один частный инвестор, на биржу выходить просто незачем», — ответил Зиссер.

Юрий Зиссер в 2000 году инвестировал в портал 10 тысяч долларов. В 2011-м инвесторы предлагали за него уже 20 млн долларов, выстраиваясь в очередь. Еще через несколько лет называлась цифра в 50 млн долларов. Но сам бизнесмен не любил об этом говорить, уклоняясь в интервью от конкретных цифр.

Поначалу основатель крупнейшего в стране портала говорил, что не цепляется за TUT.by, и если бы ему «пришла в голову какая-то суперидея, и понадобилось много денег», он бы его продал.

«Или в благотворительность вложу, если ничего не придумаю. Если портал работает — какая разница, кому он принадлежит! Не думаю, что Билла Гейтса убыло оттого, что он продает свои акции в “Майкрософт” и инвестирует в биотехнологичные фирмы, которые ищут лекарство от рака», — рассуждал в 2008 году Зиссер.

Но со временем отношение к продаже изменилось. Портал перестал быть просто бизнес-проектом, он стал чем-то большим — место в байнете, и его общественно-политическое значение оценить уже стало слишком сложно — бизнес стал, по оценке самого Юрия Зиссера, бесценным.

«Я не вижу никакого смысла его продавать. Скорее всего, после этого портал сменит курс. Новый владелец сменит редактора и превратит портал в БелТА или в “Совбелию” — и его никто не станет читать. Правда, было бы интересно продаться условному Axel Springer или Reuters — просто чтобы получить международный опыт. Это возможность поучиться на Западе, обменяться стажировками — это развитие. Не ради денег — деньги мне не нужны, мне хватает. А тогда зачем продавать? Мне нравится TUT.by в нынешнем виде и нравится мой статус в нем. Я не хочу ничего менять. А заходы были, многие пытались купить — не только Прокопеня. Но у меня один вопрос ко всем покупателям: что вы можете дать мне кроме денег? На это ответа не находится. Вот Axel Springer может дать что-то кроме денег, а в Беларуси мне никто ничего дать не может», — говорил Юрий Зиссер три года назад в одном из интервью.

А предложения продолжали поступать. И не только от бизнесменов, но и от белорусской власти. Причем, делалось это в характерной настойчивой форме, даже тогда, когда Зиссер уже заболел раком.

«На меня сильно давили все время. И продолжают давить — чтобы я им продал портал, — говорил бизнесмен, не уточняя, правда, кто именно оказывал давление. — И где-то за полгода до начала болезни я каждое утро начал просыпаться с мыслями: “Вот, уже пора и умирать”. Потому что вот уже я всё сделал, я вырастил TUT.by, а тут меня посадят, начнут допрашивать, я что-нибудь не то скажу и скомпрометирую TUT.by — и лучше умереть».

Конечно, мы не знаем, как развивались бы сейчас события, если бы Юрий Анатольевич был жив. Одно хорошо — он не видит, как власти пытаются уничтожить дело всей его жизни.