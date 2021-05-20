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Гродненский суд не удовлетворил апелляционную жалобу Игоря Банцера

20.05.2021 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Апелляционная жалоба гродненского рок-музыканта и активиста Игоря Банцера не удовлетворена — приговор оставлен в силе. Такое решение вынесла 20 мая судебная коллегия Гродненского областного суда.

Гродненский суд не удовлетворил апелляционную жалобу Игоря Банцера

19 марта суд Ленинского района Гродно приговорил Банцера к полутора годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его признали виновным в хулиганстве после того, как музыкант «продемонстрировал свои половые органы» милиционеру.

Банцер подал апелляцию, потому что не признал себя виновным. Он ходатайствовал о том, чтобы его оправдали, а если это невозможно — назначили более мягкое наказание, так как недавно у него выявили тяжелое заболевание (гепатит С).

Все три члена судебной коллегии приняли решение оставить приговор в силе. Такое решение поддержал и прокурор.

Музыкант, присутствовавший на рассмотрении жалобы, выступил с эмоциональной речью. «Я Банцер, а не Чикатило… Не только лицом можно передавать свое послание, но и другими частям тела… Что я буду делать на лесопилке со своими болезнями?» — заявил он.

Как сообщалось, музыканта судили за то, что он якобы демонстрировал половые органы милиционеру. Позиция Банцера: он снял шорты во время танца перед милицейской машиной, однако оставался в стрингах, также спереди его прикрывала поясная сумка.

У признанного потерпевшим милиционера Сергея Богдевича претензий к Банцеру нет. Он расценил его поступок как пьяную выходку, а не уголовно наказуемое деяние.

Банцер находился под стражей пять месяцев, с 20 октября прошлого года.

3 марта, в начале суда над ним, Банцер объявил сухую голодовку в знак протеста против политизированности его дела, а также несогласия с происходящим в стране. Он держал ее 16 дней, до приговора.

На время апелляции музыкант был отпущен на свободу под подписку о невыезде.

Банцер отсидел 18 суток административного ареста. Его почти все время держали в одиночной камере, несколько раз помещали в карцер.

 
Теги: Гродно
 
 
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Апелляционная жалоба гродненского рок-музыканта и активиста Игоря Банцера не удовлетворена — приговор оставлен в силе. Такое решение вынесла 20 мая судебная...
 
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