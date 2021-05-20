Власти расширили список экстремистских ресурсов

Пополнился список ресурсов, признанных экстремистскими, проинформировала пресс-служба МВД.





«Решением суда Центрального района Минска телеграм-каналы "НАШ ДОМ", "Игорь Макар | Официальный канал" и "НАШ ДОМ ТВ", а также ютьюб-каналы "НАШ ДОМ ТВ" и "Игорь Макар" попали в список запрещенных. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД», — уточнили в ведомстве.

В своих видеороликах и постах авторы призывали к участию в акциях потеста против фальсификаций президентских выборов и насилия со стороны силовиков. Помимо этого, в информационных продуктах усмотрены призывы к действиям по «дестабилизации работы Центризбиркома, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии».

В ГУБОПиК отметили, что видеоролики в указанных сообществах формируют чувство неприязни, отвращения и ненависти к представителям госоргановю

За публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность.