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Власти расширили список экстремистских ресурсов

20.05.2021 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пополнился список ресурсов, признанных экстремистскими, проинформировала пресс-служба МВД.

Власти расширили список экстремистских ресурсов

«Решением суда Центрального района Минска телеграм-каналы "НАШ ДОМ", "Игорь Макар | Официальный канал" и "НАШ ДОМ ТВ", а также ютьюб-каналы "НАШ ДОМ ТВ" и "Игорь Макар" попали в список запрещенных. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД», — уточнили в ведомстве.

В своих видеороликах и постах авторы призывали к участию в акциях потеста против фальсификаций президентских выборов и насилия со стороны силовиков. Помимо этого, в информационных продуктах усмотрены призывы к действиям по «дестабилизации работы Центризбиркома, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии».

В ГУБОПиК отметили, что видеоролики в указанных сообществах формируют чувство неприязни, отвращения и ненависти к представителям госоргановю

За публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность.

 
Теги: Минск
 
 
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Пополнился список ресурсов, признанных экстремистскими, проинформировала пресс-служба МВД.
 
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