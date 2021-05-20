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Биатлонистка Ирина Кривко сменила фамилию
Источник материала: Партизан
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко теперь будет выступать под фамилией супруга – Лещенко.
«И паспорт закончился, и карточки мои. Подумала, что самое время сейчас поменять. Зачем потом?» – сказала Ирина
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко теперь будет выступать под фамилией супруга – Лещенко.
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