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Юлия Чернявская нашлась в ДФР
Источник материала: Партизан
Вдова основателя TUT.BY Юрия Зисера Юлия Чернявская на данный момент находится в ДФР. Связи с ней не было с 18 мая.
Сегодня её мать подала заявление в КГБ с просьбой сообщить, задержана ли дочь и где она. После этого и стало известно о местонахождении Юлии.
“Мамин адвокат получил звонок от сотрудников ДФР, что сейчас над мамой будут происходить следственные действия (вероятно, допрос). Адвокат зашёл на встречу.
Где именно и что происходит я не знаю”, –
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Вдова основателя TUT.BY Юрия Зисера Юлия Чернявская на данный момент находится в ДФР. Связи с ней не было с 18 мая.
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