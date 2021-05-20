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Юлия Чернявская нашлась в ДФР

20.05.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вдова основателя TUT.BY Юрия Зисера Юлия Чернявская на данный момент находится в ДФР. Связи с ней не было с 18 мая.

Юлия Чернявская нашлась в ДФР
Сегодня её мать подала заявление в КГБ с просьбой сообщить, задержана ли дочь и где она. После этого и стало известно о местонахождении Юлии.

“Мамин адвокат получил звонок от сотрудников ДФР, что сейчас над мамой будут происходить следственные действия (вероятно, допрос). Адвокат зашёл на встречу.
Где именно и что происходит я не знаю”, – написала на своей странице в facebook Евгения Чернявская.
 
 
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Вдова основателя TUT.BY Юрия Зисера Юлия Чернявская на данный момент находится в ДФР. Связи с ней не было с 18 мая.
 
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