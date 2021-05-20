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Опасный экотранспорт: в Беларуси выросло число ДТП с велосипедами

20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выросло число аварий с двухколесным транспортом. Накануне в Минске на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил двух 13-летних велосипедистов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

«Вот я на полную стал ногу, мне больно. Становлюсь более на левую часть. Я хожу в тапках, потому что не могу натянуть кроссовки, там бинт».

Могло быть и хуже. Николай отделался ссадинами и ушибами. Аварию вспоминает уже без страха. Ехал по велодорожке, рядом – регулируемый пешеходный переход. Для автомобилистов красный свет, прохожие выходят на «зебру». Все по правилам.

«Посмотрели по сторонам, две полосы, остановились машины. Едем дальше. И быстро несется эта машина. Мы не смогли среагировать. Одного откинуло, мне зажало ногу левую», – рассказал Николай Парай.

Теперь в домашней аптечке семьи Парай одни бинты и мази. Про велосипед Николаю на время придется забыть. На больничном подросток как минимум проведет еще неделю. А потом будет регулярно посещать врача.

«Сейчас всякие контрольные в школе, четвертные, годовые оценки. Конечно, не очень хочется пропускать. Я не знаю, будет дома пока заниматься», – сказал отец потерпевшего Павел Парай.

Водитель Николаю не звонил, его состоянием не интересовался. Автогонщику грозит штраф до 350 долларов с лишением прав до двух лет.

«Водитель тронулся на запрещающий красный сигнал светофора. Вина водителя очевидна, мальчики были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», – отметила инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероника Зеленевская.

С потеплением отношения водителей и пешеходов накаляются. Правила нарушают и те, и другие.

«Каждый день сотрудниками Госавтоинспекции фиксируется порядка 200 нарушений правил дорожного движения велосипедистами и пешеходами. Около 50 водителей мототранспорта тоже привлекаются к ответственности», – пояснил старший инспектор ДПС специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Почесуй.

На велорейды вышли сотрудники милиции. Контроль усилили на аварийно-опасных пешеходных переходах и в местах массового скопления людей. Особое внимание уделят также обладателям электросамокатов и гироскутеров.



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Теги: Минск
 
 
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Каждый день сотрудниками ГАИ в Минске фиксируется примерно 200 нарушений правил дорожного движения велосипедистами и пешеходами.
 
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