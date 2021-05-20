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Сезон клещей: по стране зарегистрировано более 100 случаев лайм-боррелиоза
20.05.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая Sputnik. В Беларуси с начала года зарегистрировано свыше 100 случаев лайм-боррелиоза, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В учреждения здравоохранения страны обратилось более тысячи человек, укушенных клещами. Первые пострадавшие от укусов клещей пришли на прием к врачам уже
Специалисты отмечают, что ежегодно по республике фиксируется порядка двух тысяч случаев заболеваний лайм-боррелиозом и более 100 случаев - клещевым энцефалитом.
А результаты лабораторных исследований за 2020 год показали, что каждый четвертый кровосос заражен бактериями бореллии. А почти каждый десятый инфицирован вирусом энцефалита.
Специалисты отмечают, что самая надежная защита от клещевого энцефалита – это прививка, а от лайм-боррелиоза вакцины пока не изобрели.
Как избежать укуса клеща
Чтобы избежать укусов клещей медики советуют носить закрывающую все участки тела одежду и головные уборы, применять репеллентные средства для обработки верхней одежды, проводить самоосмотр после пребывания в лесу.
При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где специалисты его удалят.
Если извлекать кровососа самостоятельно, важно доставать его целиком. Место укуса нужно обработать спиртовым раствором. А после обратиться в поликлинику для прохождения профилактического лечения от лайм-боррелиоза.
Клещи - опаснее, энцефалит – тяжелее
Как ранее
Клещи "просыпаются" в Беларуси ранней весной. В мае-июне их численность достигает пика, затем снижается и в августе-сентябре начинается второй пик.
В Беларуси зарегистрировано 12 видов клещей. Они переносят 9 видов инфекционных заболеваний, но самые частые – Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит.
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Результаты лабораторных исследований за прошлый год показали, что каждый четвертый клещ заражен бактериями бореллии.
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