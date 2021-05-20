Сезон клещей: по стране зарегистрировано более 100 случаев лайм-боррелиоза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая Sputnik. В Беларуси с начала года зарегистрировано свыше 100 случаев лайм-боррелиоза, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В учреждения здравоохранения страны обратилось более тысячи человек, укушенных клещами. Первые пострадавшие от укусов клещей пришли на прием к врачам уже в марте .

Специалисты отмечают, что ежегодно по республике фиксируется порядка двух тысяч случаев заболеваний лайм-боррелиозом и более 100 случаев - клещевым энцефалитом.

А результаты лабораторных исследований за 2020 год показали, что каждый четвертый кровосос заражен бактериями бореллии. А почти каждый десятый инфицирован вирусом энцефалита.

Специалисты отмечают, что самая надежная защита от клещевого энцефалита – это прививка, а от лайм-боррелиоза вакцины пока не изобрели.

Как избежать укуса клеща

Чтобы избежать укусов клещей медики советуют носить закрывающую все участки тела одежду и головные уборы, применять репеллентные средства для обработки верхней одежды, проводить самоосмотр после пребывания в лесу.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где специалисты его удалят.

Если извлекать кровососа самостоятельно, важно доставать его целиком. Место укуса нужно обработать спиртовым раствором. А после обратиться в поликлинику для прохождения профилактического лечения от лайм-боррелиоза.

Клещи - опаснее, энцефалит – тяжелее

Как ранее отмечали специалисты в области здравоохранения, несмотря на то, что в стране чаще встречается западный вариант клещевого энцефалита, который легче переносится человеком, есть и случаи заражения восточным типом, более опасным. Его заносят с востока перелетные птицы. Есть и случаи инвалидности после перенесенного заболевания.

Клещи "просыпаются" в Беларуси ранней весной. В мае-июне их численность достигает пика, затем снижается и в августе-сентябре начинается второй пик.

В Беларуси зарегистрировано 12 видов клещей. Они переносят 9 видов инфекционных заболеваний, но самые частые – Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит.

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