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Война не закончится по звонку из Вашингтона: Жилин о ситуации в Палестине
20.05.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Война не заканчивается по звонку из Вашингтона или откуда-то еще. Война заканчивается после того, как будут закончены все операции и достигнуты определенные цели. Израиль работает в Палестине в своей привычной манере, поражая как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру. Чтобы не допустить гуманитарную катастрофу, особенно летом, Палестине придется отвлекать силы на восстановление инфраструктуры и тогда будет не до войны", ― рассуждает Жилин.
Пока сложно сказать, когда нынешнее противостояние закончится, но Израиль вряд ли будет его затягивать, считает эксперт. Военный потенциал сторон несоизмерим и есть все возможности у израильской стороны, чтобы эту военную операцию завершить как можно быстрее ,полагает аналитик.
Замкнутый круг конфликта
При этом сам долговременный и периодически обостряющийся конфликт между Израилем и Палестинской автономией эксперт считает " почти замкнутым кругом, речь идет о совершенно непримиримых противниках, которые ни на какие компромиссы не готовы".
"В данном случае это конфликт на века, я считаю. Чего я боюсь ― того, что Палестина как участник конфликта, имеющий гораздо меньшие возможности в военной сфере, может перейти к террору. Так всегда происходит, когда страна или анклав не могут оказать достойное сопротивление на уровне вооруженных сил, и тогда начинается террор. Бороться с ним очень тяжело, и мне бы не хотелось, чтобы в этом противостоянии гибли палестинские дети и израильские дети, потому что террор не выбирает жертв", ― говорит Жилин.
По мнению эксперта, на данной стадии в конфликт должны вмешаться США, которые более-менее имеют влияние на Израиль, и кончено, к урегулированию ситуации надо привлекать ООН.
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Пока сложно прогнозировать завершение конфликта межу Израилем и ХАМАС в секторе Газа, но Израиль вряд ли будет его затягивать, считает военный аналитик, полковник...
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