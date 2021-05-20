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Вот что случилось с грузовиком, который переезжал по разрушающемуся мосту под Борисовом
Источник материала: Onliner
Вчера на автодороге Р67 (Борисов — Березино — Бобруйск) недалеко от Борисова
Коротко
Обрушение произошло под колесами большегруза
Корреспонденту Onliner удалось побеседовать о случившемся с человеком, знакомым с ситуацией. Он рассказал, что мост фактически обрушился под колесами большегруза, перевозившего щебень.
— Грузовик практически проехал мост. У GINAF две оси спереди и два ведущих моста сзади. Под колесами мост стал рушиться, в результате задний мост грузовика просто оторвало. Во встречном направлении ехал легковой Rover: он упал вниз. Там не такая высота: машина повредила бампер, стала на колеса и даже смогла выехать. Водитель при этом не пострадал, — утверждает собеседник.
Озвучивается версия: GINAF был перегружен. После случившегося машина оказалась не на ходу. На место выбывали сотрудники Транспортной инспекции, по неподтвержденной информации, большегруз хотели взвесить, но не смогли это сделать: пневмосистема вышла из строя, машина была не на ходу. Более того: даже тент кузова убрать не удалось, чтобы визуально изучить груз: тентирование тоже автоматическое и зависит от работоспособности пневмосистемы.
На фото видно, что оторвавшийся мост грузовика оказался в траве в стороне от места происшествия.
Можно ли рассчитывать на компенсацию?
Дорога, понятное дело, не бесхозная. И с юридической точки зрения при получении ущерба автовладельцы могут рассчитывать на компенсацию.
— Причин разрушения мостовых сооружений может быть множество: начиная с ошибок в технологии ведения строительно-монтажных и ремонтных работ и использования некачественного материала, недостаточной надежности и расстройства соединений, отсутствия технического надзора и заканчивая перегрузкой несущих конструкций вследствие несоблюдения установленных габаритов перевозимых грузов, — пояснила корреспонденту Onliner юрист Татьяна Ревинская. — Установить истинную причину должна соответствующая проверка с привлечением специалистов и изучением нормативных документов. В зависимости от установленной причины можно решать вопрос, кто будет отвечать за причиненный вследствие аварии ущерб.
По ее словам, если заключен договор добровольного страхования наземных транспортных средств (каско), следует обратиться с заявлением к страховой организации, которая обязана выплатить страховое возмещение, если такой случай предусмотрен договором страхования. Если же договора страхования нет, необходимо самостоятельно защищать свои права: определить сумму причиненного вреда и потребовать его возмещения у виновного в наступивших последствиях, который будет установлен по результатам проверки.
За две недели построят временный мост
Строительство объездного моста через реку Рова в Борисовском районе планируют завершить в течение двух недель. Об этом сообщил корреспонденту
«Рухнул один из трех пролетов. Работы по восстановлению объекта — процедура длительная, поэтому с сегодняшнего дня на данном участке начинают возводить временный мост, чтобы гражданам не приходилось тратить время на объезд. Его построят в течение двух недель», — рассказал Василий Гледко.
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