Вот что случилось с грузовиком, который переезжал по разрушающемуся мосту под Борисовом

Источник материала: Onliner

Вчера на автодороге Р67 (Борисов — Березино — Бобруйск) недалеко от Борисова обрушился автомобильный мост через реку Рова. Люди не пострадали, однако два транспортных средства получили повреждения: грузовик GINAF и легковой автомобиль Rover. Мы выяснили, в какой момент произошло обрушение моста и какие последствия оно за собой повлекло.

Коротко

Обрушение моста на автодороге Р67 (Борисов — Березино — Бобруйск) возле деревни Семеньковичи произошло 19 мая примерно в 14:30.

ГАИ предложила варианты объезда по гравийной дороге через деревни Полелюм, Забашевичи и Перстень. Грузовой транспорт направляется через автодороги М1 (Брест — Минск — граница России) и М4 (Минск — Могилев).

Наши читатели отмечают, что в предыдущие годы мост ремонтировался.

Трасса Р67 — загруженное направление, это основной путь из Борисова в Березино, Могилев, Бобруйск.

Версия, озвученная нашим читателем: «Вся проблема в том, что в Борисове куча пилорам, а также крупное предприятие, и вот на них постоянно из Могилевской и Гомельской областей свозили лес. Лесовозы всегда были с перегрузом. Очень часто на этой дороге был передвижной весовой контроль транспортной инспекции, но, когда выставляли пост, все лесовозы останавливались на обочинах и ждали, когда пост уедет. В общем, уложили мост именно лесовозы — их там тьма».

Обрушение произошло под колесами большегруза

Корреспонденту Onliner удалось побеседовать о случившемся с человеком, знакомым с ситуацией. Он рассказал, что мост фактически обрушился под колесами большегруза, перевозившего щебень.

— Грузовик практически проехал мост. У GINAF две оси спереди и два ведущих моста сзади. Под колесами мост стал рушиться, в результате задний мост грузовика просто оторвало. Во встречном направлении ехал легковой Rover: он упал вниз. Там не такая высота: машина повредила бампер, стала на колеса и даже смогла выехать. Водитель при этом не пострадал, — утверждает собеседник.









Озвучивается версия: GINAF был перегружен. После случившегося машина оказалась не на ходу. На место выбывали сотрудники Транспортной инспекции, по неподтвержденной информации, большегруз хотели взвесить, но не смогли это сделать: пневмосистема вышла из строя, машина была не на ходу. Более того: даже тент кузова убрать не удалось, чтобы визуально изучить груз: тентирование тоже автоматическое и зависит от работоспособности пневмосистемы.

На фото видно, что оторвавшийся мост грузовика оказался в траве в стороне от места происшествия.





Можно ли рассчитывать на компенсацию?

Дорога, понятное дело, не бесхозная. И с юридической точки зрения при получении ущерба автовладельцы могут рассчитывать на компенсацию.

— Причин разрушения мостовых сооружений может быть множество: начиная с ошибок в технологии ведения строительно-монтажных и ремонтных работ и использования некачественного материала, недостаточной надежности и расстройства соединений, отсутствия технического надзора и заканчивая перегрузкой несущих конструкций вследствие несоблюдения установленных габаритов перевозимых грузов, — пояснила корреспонденту Onliner юрист Татьяна Ревинская. — Установить истинную причину должна соответствующая проверка с привлечением специалистов и изучением нормативных документов. В зависимости от установленной причины можно решать вопрос, кто будет отвечать за причиненный вследствие аварии ущерб.

По ее словам, если заключен договор добровольного страхования наземных транспортных средств (каско), следует обратиться с заявлением к страховой организации, которая обязана выплатить страховое возмещение, если такой случай предусмотрен договором страхования. Если же договора страхования нет, необходимо самостоятельно защищать свои права: определить сумму причиненного вреда и потребовать его возмещения у виновного в наступивших последствиях, который будет установлен по результатам проверки.





За две недели построят временный мост

Строительство объездного моста через реку Рова в Борисовском районе планируют завершить в течение двух недель. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП «Минскавтодор-центр» Василий Гледко.

«Рухнул один из трех пролетов. Работы по восстановлению объекта — процедура длительная, поэтому с сегодняшнего дня на данном участке начинают возводить временный мост, чтобы гражданам не приходилось тратить время на объезд. Его построят в течение двух недель», — рассказал Василий Гледко.

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