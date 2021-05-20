|
Видеокарты подешевеют? Ведь для майнинга Ethereum они не потребуются
Источник материала: Onliner
Криптовалюта Ethereum
Новая модель позволит отказаться от применения оборудования, требующего повышенного энергопотребления, как в случае с Proof-of-work (PoW), который применяется сейчас для эфира и биткоина. С учетом того что на базе Ethereum основаны многие NFT-платформы, изменение может оказать значительное влияние на рынок майнинга и криптовалют в частности.
Переход планировался давно, однако для этого требовалось решить множество моментов — технологических и организационных. Теперь в Ethereum Foundation говорят, что все готово для перехода. Согласно подсчетам, сейчас сеть Ethereum потребляет 5,3 гигаватт энергии, после показатели упадут до 2,62 мегаватт.
В настоящий момент курс эфира приближается к $3 тыс. (снова), биткоина — к $42 тыс. Традиционно растут и остальные криптовалюты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)