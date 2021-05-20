Видеокарты подешевеют? Ведь для майнинга Ethereum они не потребуются

Источник материала: Onliner

Криптовалюта Ethereum намерена стать «зеленой» и резко сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Для этого в течение пары месяцев планируется перевести эфир на механизм Proof of Stake. Согласно определению при использовании PoF вероятность формирования участником очередного блока пропорциональна уже имеющейся у него доле добываемой криптовалюты.

Новая модель позволит отказаться от применения оборудования, требующего повышенного энергопотребления, как в случае с Proof-of-work (PoW), который применяется сейчас для эфира и биткоина. С учетом того что на базе Ethereum основаны многие NFT-платформы, изменение может оказать значительное влияние на рынок майнинга и криптовалют в частности.

Переход планировался давно, однако для этого требовалось решить множество моментов — технологических и организационных. Теперь в Ethereum Foundation говорят, что все готово для перехода. Согласно подсчетам, сейчас сеть Ethereum потребляет 5,3 гигаватт энергии, после показатели упадут до 2,62 мегаватт.

В настоящий момент курс эфира приближается к $3 тыс. (снова), биткоина — к $42 тыс. Традиционно растут и остальные криптовалюты.