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Видеокарты подешевеют? Ведь для майнинга Ethereum они не потребуются

20.05.2021 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Криптовалюта Ethereum намерена стать «зеленой» и резко сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Для этого в течение пары месяцев планируется перевести эфир на механизм Proof of Stake. Согласно определению при использовании PoF вероятность формирования участником очередного блока пропорциональна уже имеющейся у него доле добываемой криптовалюты.

Новая модель позволит отказаться от применения оборудования, требующего повышенного энергопотребления, как в случае с Proof-of-work (PoW), который применяется сейчас для эфира и биткоина. С учетом того что на базе Ethereum основаны многие NFT-платформы, изменение может оказать значительное влияние на рынок майнинга и криптовалют в частности.

Переход планировался давно, однако для этого требовалось решить множество моментов — технологических и организационных. Теперь в Ethereum Foundation говорят, что все готово для перехода. Согласно подсчетам, сейчас сеть Ethereum потребляет 5,3 гигаватт энергии, после показатели упадут до 2,62 мегаватт.

В настоящий момент курс эфира приближается к $3 тыс. (снова), биткоина — к $42 тыс. Традиционно растут и остальные криптовалюты.

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Теги: Курсы валют
 
 
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