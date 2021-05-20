По «делу студентов» допросили сотрудников иняза: «У меня нет фактов, что занятия срывались»

Источник материала: Салiдарнасць

Продолжается суд по «делу студентов». 19 мая допросили сотрудников ОМОНа, студентов, которые принимали участие в акциях, и сотрудников иняза. Бывший ректор заявила, что срывов занятий не было, а появление милиции в университете повергло в шок и администрацию, и студентов, сообщает TUT.BY .





Сотрудники ОМОНа, которые несли службу в нескольких корпусах МГЛУ, заявили, что никого из 12 обвиняемых не знают. Говорят, что «действовали культурно и интеллигентно». Просили ли у них помощи преподаватели вуза? Конкретного ответа на вопрос не прозвучало, как и на вопрос о применении физической силы в отношении задержанных, при этом на видео попало, как некоторых студентов выносят из здания.

Охранник иняза на допросе заявил следователю, что студенты своими протестами срывали учебный процесс, приносили в университет плакаты и флаги. В суде его показания были противоречивыми, мужчина лишь указал, что слышал от некоторых преподавателей и учащихся недовольство, их фамилии назвать не смог — это были «случайные диалоги».

В суде также выступил начальник управления воспитательной работы с молодежью Игорь Пученя. Он рассказал, что 1 сентября студенты сначала пошли на площадь, их оттеснили, поэтому они вернулись в университет, были возмущены, выкрикивали «Жыве Беларусь». Свидетель отмечает, что среди студентов «было много взрослых здоровых мужиков».

Пученя, по его словам, просил собравшихся прекратить шум. «Был шум, возбуждение, но не агрессия», — заявил свидетель. Образовательному процессу они «не особо мешали, потому что были на первом этаже, где мало аудиторий». Чего требовали студенты? Новые выборы и прекращение насилия со стороны силовиков, они хотели, чтобы администрация поддержала их, рассказал Пученя, представители вуза пытались организовать диалог.

Один из фигурантов дела — бывший студент иняза Глеб Фицнер. Он единственный признает вину. Игорь Пученя говорит, что Глеб спокойный, интеллигентный и воспитанный парень.





Глеб Фицнер. Фото: правозащитный центр «Весна»

Пученя заявлял, что акции ухудшили образовательный процесс, повлияли на имидж МГЛУ. В суде он дополнил: «Вуз становился менее привлекательным».

В суде допросили бывшего ректора иняза Наталью Баранову, она возглавляла вуз 25 лет, лишилась должности вскоре после студенческих протестов. Когда 4 сентября ребят жестко задержал ОМОН прямо в холле университета, Баранова связывалась с руководством МВД, просила их освободить, позже суд назначил им штрафы.

Во время допроса бывший ректор заявила, что в инязе не было несанкционированных акций, акция 1 сентября была не университетской, а городской, позиция вуза была — «разговаривать со студентами». По ее словам, она не ожидала, что в МГЛУ может приехать ОМОН, это стало шоком и для администрации, и для студентов.

«Мое мнение: кто-то хотел подставить наш университет. Мы пытались узнать, кто стоит за этими акциями. Не наши студенты точно. За 2 месяца акций я не видела, чтобы наши студенты что-либо массовое организовали», — заявила свидетель в суде. Она признала, что студенты подходили к ней и просили, чтобы она поддержали их требование о новых выборах. Но у Барановой была своя точка зрения насчет результатов голосования.

«У нас ни разу не были сорваны занятия. Но некоторые студенты пропускали», — подчеркнула она.

Бывший проректор МГЛУ Владимир Пашкевич в суде заявил, что студенты не срывали занятия, учебный процесс не был нарушен. В протоколе допроса на предварительном следствии указано обратное, к тому же, протесты сказались на имидже университета на международном уровне. Как свидетель объяснил противоречия?

«Это мои показания? Я поясню... Я считаю, что любые такие события вредят имиджу вуза. Студенты посылали обращения в разные университеты, чтобы их поддержали. Было неприятно. Занятия не были сорваны, учебный процесс не был нарушен».

В суде допросили преподавателя иняза Валерия Пищикова, никого из обвиняемых он не знает. В сентябре у него произошел конфликт с ребятами, которые выступали с требованиями в коридоре университета. Пищиков, не соглашаясь с ними, показал неприличный жест пальцами, это попало на видео.

«В мой адрес студенты покричали: «Позор», «Иняз наш». Их целью был призыв к забастовке», — рассказал он в суде. Шум, который создавали студенты, по его словам, не мешал образовательному процессу. Однако следователю он излагал события иначе, его предыдущие показания зачитали. Судья уточнила, как Пищиков может это объяснить.

«Красиво сформулировано. Ну, я то же самое сейчас сказал. У меня нет фактов, что занятия срывались. Предпосылки срыва, наверное, были», - пояснил свидетель.

«Почему вы считали, что было грубое нарушение, а теперь говорите, что не грубые?» — уточнили у него на процессе.

«Считайте так, что я должен был сказать».

Напомним, 12 фигурантов судят за организацию протестов , которые после выборов проходили в университетах. На скамье подсудимых — преподаватель БГУИР, студенты МГЛУ, БГПУ, БГУ, БНТУ, БГАИ и выпускница БГМУ. По версии следствия, акции проводились с целью пересмотра результатов выборов, чтобы их не признали страны Евросоюза и США и ввели санкции для давления на официальную власть. Обвиняемые, по словам прокуроров, использовали «конспирацию» — в чатах у них были псевдонимы. Правозащитники признали их политзаключенными, уже полгода они содержатся в СИЗО.

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