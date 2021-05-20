Водителя «Форда» госпитализировали после столкновения с «Рено» в Минске

Утром 20 мая на пересечении улиц Байкальской и Иркутской столкнулись два легковых авто.





По сообщению столичной ГАИ, водитель «Рено» 1995 г. р. ехал по улице Байкальской. При проезде регулируемого перекрестка он столкнулся с «Фордом», который ехал по улице Иркутской.

В результате ДТП водитель «Форда» получил телесные повреждения, его доставили в больницу.