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Водителя «Форда» госпитализировали после столкновения с «Рено» в Минске

20.05.2021 17:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 20 мая на пересечении улиц Байкальской и Иркутской столкнулись два легковых авто.

Водителя «Форда» госпитализировали после столкновения с «Рено» в Минске

По сообщению столичной ГАИ, водитель «Рено» 1995 г. р. ехал по улице Байкальской. При проезде регулируемого перекрестка он столкнулся с «Фордом», который ехал по улице Иркутской.

В результате ДТП водитель «Форда» получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

 
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Утром 20 мая на пересечении улиц Байкальской и Иркутской столкнулись два легковых авто.
 
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