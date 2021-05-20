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Водителя «Форда» госпитализировали после столкновения с «Рено» в Минске
Источник материала: Навiны
Утром 20 мая на пересечении улиц Байкальской и Иркутской столкнулись два легковых авто.
По сообщению столичной ГАИ, водитель «Рено» 1995 г. р. ехал по улице Байкальской. При проезде регулируемого перекрестка он столкнулся с «Фордом», который ехал по улице Иркутской.
В результате ДТП водитель «Форда» получил телесные повреждения, его доставили в больницу.
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Утром 20 мая на пересечении улиц Байкальской и Иркутской столкнулись два легковых авто.
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