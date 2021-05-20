"Я лишь хотела высказать свое мнение" Три года колонии - за три поста в соцсети









Судья Елена Шилько обвинила девушку в разжигании социальной вражды в отношении милиционеров тремя постами "ВКонтакте". О постах девушки в соцсети милиции стало известно из закрытого телеграм-чата.





У Миткевич два высших образования в сфере культуры, но уже пять месяцев она находится за решеткой. Девушка признала факт написания постов, но утверждает, что не хотела разжигать вражду к милиционерам, так как даже "не понимает, что есть признак социальной принадлежности".





Государственное обвинение поддерживал прокурор Александр Романович. "Весна" наблюдала за судом и рассказывает обстоятельства этого дела.





В чем обвинили Мию Миткевич?

Миткевич обвинили в разжигании социальной вражды по признаку принадлежности к определенной социальной группе. Согласно материалам дела Миткевич "с целью возбуждения враждебного отношении и подрыва доверия к милиции на своей страничке в "ВКонтакте" 26 сентября, 3 и 10 октября 2020 года разместила выраженные в неприличной форме сообщения. В них она призывала к насильственным действиям в отношении сотрудников ОВД".





Суд признал, что делала Миткевич это по мотиву "политической и идеологической вражды, связанной с электоральной кампанией Беларуси и различными политическими взглядами".





Мии вменяется в вину мотив "политической и идеологической вражды, связанной с электоральной кампанией Беларуси и различными политическими взглядами".





Первый пост от 26 сентября начинался с выражения: "Я предлагаю сделать со всеми прикорытниками и омоновцами и алмазовцами, одним словом лошками-петушками, то же самое, что они сделали с нами..."





Второй пост от 3 октября начинается так: "И вновь высказываю свою мысль. Я предлагаю всех лошков-петушков и чиновников наказать следующим образом: схватить их и их семьи, сделать с их семьями тоже, что они сделали с нашим народом..."





Третий пост "ВКонтакте" от 10 октября начинался с: "Очень надеюсь, что скоро белорусы хотя бы чуточку станут радикальнее..."





29-летнюю Мию Миткевич задержали 19 января – за решеткой она пять месяцев.





Вину девушка признала только в части написания постов. Намерение и цели – нет.





"Я даже не понимаю, что есть признак социальной принадлежности"

5 апреля в СИЗО Миа написала последнее слово, которое в начале рассмотрения уголовного дела приобщили к материалам дела. В нем она объясняет свои действия и раскаивается:





"...Если точнее, я ещё в октябре поняла степень глупости поступка, изучив всю информацию до конца. Поэтому я ещё тогда удалила эти посты. Публикуя их я была в глубоком эмоциональном ступоре, после просмотра текстовой и медийной информации на телеграм-каналах.





Однако я публиковала их для себя, и не преследовала цели навредить кому-либо. Также я не имела умысла распалить социальную вражду или провоцировать кого-то к активным действиям. Я даже не понимаю, что есть признак социальной принадлежности, поэтому ничего подобного я не подразумевала и не планировала.





Хотелось бы отметить, что удалила публикации после всестороннего изучения вопроса. Я, изучив всё, поняла, что ошиблась и приняла факт того, что прежде, чем делать выводы, необходимо изучать разные источники. Я раскаялась в содеянном, поэтому удалила посты. Эта ошибка обошлась мне очень дорого. За время заключения под стражей я понесла наказание намного большее, нежели моя эмоциональная оплошность..."





Дело из закрытого чата и судья как обвинительница

На суде в качестве свидетеля выступил сотрудник МВД Главного управления по общественной безопасности Никоненко Евгений Юрьевич. Он рассказал, что скриншоты сообщений "ВКонтакте" Миткевич ему прислал другой гражданин (его должность не называлась на суде) Капучко, который на суд не явился. Он находится в закрытом телеграм-чате "За Беларусь", в котором около 70 человек. Именно там Капучко увидел ссылку на аккаунт Мии, где и увидел первый пост.





Судья Елена Шилько очень активно взяла на суде роль обвинительницы. Она говорила обвиняемой следующие выражения:





"Будучи 30-летней женщиной на этой земле, имея, как вы это подаете, два высших образования, что вы не понимали?"





"Вот объясните, чтоб нам было понятно, как может в 30 лет женщина, имея два высших образования, да еще в такой сфере, не понимать прямо, что она пишет? Не понимать смысловую нагрузку? "Убить, изнасиловать, содрать шкуру" – что можно не понимать?"





"Я так понимаю, что Вы ищите какие-то оправдания себе..."





"Ваша позиция не совсем понятна, поскольку я вижу неоткровенность. Вы говорите, что признаете вину, это снова только исходя из вашей позиции, ни больше, ни меньше".





"Вы неоднократно говорите о том, что "я признаю свою вину, да, это я писала, да я осознала", вместе с тем, даете другие показания, и проявляете неоткровенность".





И другие подобные выражения.





Суд и гособвинитель, отметили, что сообщения Миткевич "ВКонтакте" просмотрели более 700 человек. На самом деле, они составили количество просмотров с трех постов, и у них получилось, что 700 человек видело эти сообщения. Эти три сообщения могли смотреть одни и те же люди. Первый пост: 336 просмотров и 1 лайк, второй пост: 55 просмотров, 1 комментарий и 4 лайка.





Обвиняемая: "Я не желала наступления социальной вражды"

На этом процессе обвиняемая попыталась еще раз объяснить:





"Я осознала свою вину еще тогда, в октябре. Хотелось бы объяснить, почему я разместила эти посты. Дело в том, что, когда я прочитала новости о действиях правоохранительных органов в телеграм-каналах, о тех избиениях и подобных действиях, то это повергло меня в ужас.





Я немного рассердилась и это меня возмутило. На этих эмоциях я написала посты. На тот момент я осознавала, что я пишу, но я не осознавала, какие могут быть последствия от того, что я пишу. Когда осознала – удалила. Я не хотела [Миа расплакалась, в суде объявили перерыв].





Я не желала наступления социальной вражды, не хотела, чтобы кто-то воспринял мои слова каким-то образом. После осознания того, что мои слова несут, я удалила посты. Раскаялась и принесла свои публичные извинения. Не хотела вражды, не хотела никого ни с кем сталкивать и искренне сожалею о том, что написала".





"Я только хотела высказать мнение". Еще одно последнее слово и приговор

17 мая в Минском городском суде состоялись судебные прения. В прениях прокурор отметил, что Миткевич является радикально настроенным по отношению к действующей власти лицом, готовым резать, насиловать и так далее.





В связи с этим, государственный обвинитель Александр Романович просил признать ее виновной по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса и запросил для Мии Миткевич наказание в три года лишения свободы в колонии общего режима.





Обвиняемая добавила к ранее написанному последнему слову:





"Хотела бы дополнить, что я осознавала, что писала, но я не желала наступления какой-либо вражды. Я не хотела наступления негативных последствий. Это не было моей целью. Я всего лишь хотела высказать мнение и выплеснуть эмоции без каких-либо последствий".





20 мая судья Елена Шилько вынесла приговор 29–летней Мии Миткевич – три года лишения свободы в колонии общего режима.