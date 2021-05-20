Энтузиастам посоветовали обратиться в ОАЦ для лишения ОАЦ прав на зону .by

Источник материала: Onliner

В соцсетях появилось предложение лишить Оперативно-аналитический центр при президенте РБ (ОАЦ) права на доменную зону .BY. Сделать это предполагалось через Корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). Подробности истории рассказывает ресурс dev.by.

ICANN — мировой регулятор доменных имен, который стоит выше главного администратора зоны .BY, то есть ОАЦ. Сообщается, что люди начали отправлять в ICANN письма. В распоряжении dev.by оказалась копия ответа от ICANN:

— Сожалеем о проблемах, с которыми вы столкнулись с доменом .by. Доменные имена, которые оканчиваются на двухбуквенный код страны — домены верхнего уровня (ccTLD), такие как .by, администрируются country-code-менеджерами. Операторы назначаются в каждой стране в соответствии с местным законодательством совместно с местным интернет-сообществом и местными органами власти. У ICANN нет полномочий участвовать в проведении операций ccTLD и нет договорных полномочий для принятия мер по соблюдению требований в отношении операторов ccTLD.

Но самое любопытное даже не это. ICANN «для удобства» указало почту и телефон ОАЦ, потому как для решения проблемы «нужно будет связаться с country-code-менеджером для .by». То есть энтузиастам предложили обратиться в ОАЦ для лишения прав ОАЦ на зону .by.

Впрочем, у инициативы изначально были скептики. Они отмечали: «Лишить страну права администрировать домен национального уровня — это примерно как добиться лишения признания страны», а даже если домен и получится забрать, то «это что-то, что приведет к концу ICANN, потому что все России и Китаи окончательно отключатся от общего интернета».