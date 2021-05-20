Местные выборы отодвинут? Белорусским властям удобнее отделить их от референдума

В тени скандальной атаки властей на крупнейший портал TUT.by осталась важная политическая новость вчерашнего дня. На заседании обеих палат Национального собрания 19 мая прозвучала идея продлить полномочия нынешнего состава местных Советов. Новые выборы в них предлагается провести уже после референдума по конституции — в ноябре 2023 года. Эта дата связана с другой инициативой — предложением конституционной комиссии ввести единый день голосования на выборах депутатов всех уровней.





Ранее и Александр Лукашенко, и глава ЦИК Лидия Ермошина говорили, что конституционный референдум, скорее всего, будет совмещен с местными выборами (крайний срок которых — 16 января 2022 года). Теперь, похоже, во властной верхушке созрела мысль развести эти кампании во времени.

Во всяком случае, руководитель Администрации президента Игорь Сергеенко, выступая в парламенте 19 мая, «говорил только о референдуме — мол, я не ожидаю во время него протестов», подчеркнул в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Он считает, что белорусское руководство уже решило для себя, что отодвинет местные выборы на потом.

Двойная политизация режиму ни к чему

Зачем же нужен властям такой маневр? Карбалевич напомнил, что власти искусственно развели во времени последние парламентскую и президентскую кампании: выборы депутатов приблизили , сместив на ноябрь 2019 года, а президентские назначили на август 2020-го.

При этом дедлайн выборов в Палату представителей приходился на 10 сентября 2020 года, то есть по обычному графику одна кампания наползала на другую, и было бы логично их совместить. Чтобы избежать этого, каденцию парламентариев прежнего созыва бестрепетно сократили почти на год.

Причем Ермошина откровенно заявила в интервью БелаПАН в конце 2018 года, что выборы «нужно разорвать по максимуму», поскольку совмещение двух кампаний «чревато многими сильными политическими беспокойствами в государстве».

Та же логика действует и сейчас, полагает Карбалевич, причем она «усилилась после событий прошлого года». Если совместить референдум с местными выборами, то «будет двойная политизация», а она для властей сейчас особенно опасна.

«Тут же по всей стране нужно избирать депутатов. Это инициативные группы, это ажиотаж — и агитация, и сбор подписей, и это дойдет до самой глубинки. Власти решили этот момент убрать, оставить один референдум, который постараются провести по возможности вообще безо всяких дискуссий: вот вам конституция — голосуйте!» — рассуждает аналитик.

Чтобы обыватели в принципе реже думали о выборах

В парламенте идею отодвинуть местные выборы мотивируют тем, что если избрать депутатов в январе 2022 года, то они не успеют реализовать свой потенциал до ноября 2023-го, когда, по замыслу, пройдет первый единый день голосования. Ну, и плюс экономия бюджетных средств — это святое.

Директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич считает такую мотивацию надуманной.

На самом деле, считает он, власти, во-первых, хотят именно развести кампании местных выборов и референдума, «чтобы проще было контролировать избирательный процесс». Во-вторых, говорит политолог, за счет введения единого дня голосования власти хотят сделать так, чтобы народ в принципе пореже сталкивался с электоральными процедурами.

«Кампания выборов в местные советы — это выдвижение тысяч людей по всей стране. Очень сложно уследить, чтобы там не было нелояльных персон, проявлений недовольства ситуацией в стране. Эта кампания могла бы стать пунктом мобилизации [оппонентов режима], и властям хочется этого избежать», — заявил Казакевич в комментарии для Naviny.by.

Стоит отметить, что депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич, выступая 19 мая в парламенте в поддержку идеи единого дня голосования, посетовал, что «у нас каждый год выборы, каждый год стресс для страны» — и это, мол, неправильно. Запад критикует нас за отсутствие демократии, а между тем ни одна страна Европы не проводит выборы так часто, как мы, подчеркнул Гайдукевич.

Предполагается, что палаты парламента могут обратиться к Лукашенко по вопросу введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней, а также предложат ему внести в парламент проект закона об изменении статьи 118 конституции в части увеличения сроков полномочий депутатов местных советов. Ныне эта статья гласит, что местные советы избираются на четыре года.

Если грубо продавят новую конституцию, кризис не рассосется

При этом пока не ясно, какую тактику по отношению к референдуму предложат своим сторонникам штабы оппонентов режима.

По мнению Казакевича, это будет зависеть от того, насколько жесткий сценарий проведения кампании изберут власти. Ели бы могла быть гарантирована какая-то открытость избирательного процесса, то эти штабы могли бы призвать голосовать против официального проекта конституции, говорит эксперт. Но поскольку власти стремления к открытости не демонстрируют, то более вероятно, что их противники сделают основным «какой-то сценарий неучастия».

«Может быть, это будет не бойкот, а какая-то активная форма неучастия, возможно — кампания по альтернативной конституции, другие меры по делегитимации новых предложений власти», — прогнозирует Казакевич.

Отметим, что перед противниками режима возникает непростой вызов. Бойкот, как показывает опыт, в белорусских условиях не работает, он лишь демобилизует. Идти на участки и голосовать против «конституции Лукашенко» ? Но если в избиркомах будут только его люди, то кто помешает объявить нужный властям результат?

Теоретически те, конечно, могут допустить провал новой конституции — и тогда враги, на первый взгляд, все равно сядут в лужу. Ведь в таком случае остается старый основной закон, по которому Лукашенко вправе спокойно сидеть в своем кресле до 2025 года, причем с неурезанными полномочиями.

Но это слишком тонкая для белорусских начальников игра. К тому же проигрыш референдума покажет, что масса народу действительно не поддерживает эту власть и ее вождя. Да и Москва, похоже, продолжает закулисно настаивать на своих требованиях по части конституционной реформы (и, возможно, транзита власти ).

Значит, властям остается грубо продавливать новую конституцию. Снова, как и на выборах-2020, создавать иллюзию сокрушительной победы.

Да, дикими репрессиями , возможно, удастся добиться того, что взрыва протестов при этом не будет. Однако новый основной закон в таком случае изначально будет выглядеть нелегитимным в глазах многих белорусов и изрядной части зарубежья. Так что узел белорусского кризиса только затянется туже.