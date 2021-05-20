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Генпрокуратура направила запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида

20.05.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура Беларуси направила письменный запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида мирных жителей Беларуси в годы Второй мировой войны и послевоенный период.

Генпрокуратура направила запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида
Фото: prokuratura.gov.by

По сообщению пресс-службы ведомства, запрос обусловлен необходимостью соблюдения процедурных правил, касающихся в том числе требований к оформлению документов и их содержанию. Планируется, что по результатам расследования уголовного дела Генпрокуратура представит данной организации материалы о фактах геноцида белорусов.

Генпрокуратура «последовательно реализует мероприятия по обеспечению неотвратимости ответственности за преступление геноцида на белорусской земле», уточнили в сообщении.

 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси направила письменный запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида в рамках расследования уголовного дела по...
 
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