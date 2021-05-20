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Генпрокуратура направила запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида
Источник материала: Навiны
Генеральная прокуратура Беларуси направила письменный запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида мирных жителей Беларуси в годы Второй мировой войны и послевоенный период.
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Генпрокуратура «последовательно реализует мероприятия по обеспечению неотвратимости ответственности за преступление геноцида на белорусской земле», уточнили в сообщении.
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Генеральная прокуратура Беларуси направила письменный запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида в рамках расследования уголовного дела по...
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