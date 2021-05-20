Генпрокуратура направила запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида

Генеральная прокуратура Беларуси направила письменный запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида мирных жителей Беларуси в годы Второй мировой войны и послевоенный период.



Фото: prokuratura.gov.by

По сообщению пресс-службы ведомства, запрос обусловлен необходимостью соблюдения процедурных правил, касающихся в том числе требований к оформлению документов и их содержанию. Планируется, что по результатам расследования уголовного дела Генпрокуратура представит данной организации материалы о фактах геноцида белорусов.

Генпрокуратура «последовательно реализует мероприятия по обеспечению неотвратимости ответственности за преступление геноцида на белорусской земле», уточнили в сообщении.