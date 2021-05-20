







Путин в режиме видеоконференции выступил на заседании Российского оргкомитета «Победа». Он заявил, что у России колоссальный потенциал, и ее территория остается самой большой в мире. Но, по словам Путина, «для кого-то Россия слишком велика».





В частности, как он утверждает, «кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь». По его мнению, «странно слышать такие вещи».





«Все нас хотят где-то "укусить" или чего-то от нас "откусить", но они должны знать — те, кто собирается это сделать,— что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому — развитие наших вооруженных сил»,— заявил Владимир Путин.





При этом он добавил, что Россия «не идет по пути милитаризации экономики».





Российские чиновники неоднократно приписывали цитату о Сибири бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт. В полной версии высказывание звучит как:





«Колоссальные естественные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России».





На эти слова ссылались глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в 2012 году, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью “Ъ” в 2015 году, цитату также упоминал председатель комитета Госудумы по международным делам Алексей Пушков.





В 2007 году Владимир Путин сказал, что не знает источника этих слов, но уже в 2014-м упомянул эту цитату на пресс-конференции: «Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с ее неизмеримыми богатствами вся принадлежит России».





Как пишет The New York Times, нет никаких свидетельств того, что Олбрайт действительно это говорила (а в 2015 году она публично отрицала, что это ее слова).