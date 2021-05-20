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Путин обещает "выбить зубы" желающим что-то "откусить" от России

20.05.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что как только Россия становится сильнее, «сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие». Тем, кто хочет «что-то откусить» от России, он пригрозил «зубы выбить так, чтобы они не могли кусаться».



Путин в режиме видеоконференции выступил на заседании Российского оргкомитета «Победа». Он заявил, что у России колоссальный потенциал, и ее территория остается самой большой в мире. Но, по словам Путина, «для кого-то Россия слишком велика». 

В частности, как он утверждает, «кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь». По его мнению, «странно слышать такие вещи».

«Все нас хотят где-то "укусить" или чего-то от нас "откусить", но они должны знать — те, кто собирается это сделать,— что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому — развитие наших вооруженных сил»,— заявил Владимир Путин. 

При этом он добавил, что Россия «не идет по пути милитаризации экономики».

Российские чиновники неоднократно приписывали цитату о Сибири бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт. В полной версии высказывание звучит как: 

«Колоссальные естественные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России». 

На эти слова ссылались глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в 2012 году, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью “Ъ” в 2015 году, цитату также упоминал председатель комитета Госудумы по международным делам Алексей Пушков. 

В 2007 году Владимир Путин сказал, что не знает источника этих слов, но уже в 2014-м упомянул эту цитату на пресс-конференции: «Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с ее неизмеримыми богатствами вся принадлежит России». 

Как пишет The New York Times, нет никаких свидетельств того, что Олбрайт действительно это говорила (а в 2015 году она публично отрицала, что это ее слова).
 
 
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что как только Россия становится сильнее, «сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие». Тем, кто хочет...
 
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