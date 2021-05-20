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Независимые купаловцы покажут свою "Павлинку"
Источник материала: Партизан
В спектакль, с которого в 1944 году началась история Купаловского театра, вернут трагический финал.
До этого в течение 70 лет постановка имела счастливый конец.
Смотрите премьеру на ютуб-канале непокоренных купаловцев 23 мая в 19:00.
Дата приурочена к дню премьеры спектакля в классической постановке Льва Литвинова. Она прошла 23 мая 1944 года в эвакуации.
Эта премьера станет у "Купаловцев" последней в нынешнем театральном сезоне.
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В спектакль, с которого в 1944 году началась история Купаловского театра, вернут трагический финал.
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