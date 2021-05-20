Беларусь и Россия разработали программу пограничной безопасности до 2027 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Вопросы пограничной безопасности Союзного государства Беларуси и России были обсуждены в Бресте на заседании коллегии двух пограничных ведомств, сообщили в белорусском ГПК.

В заседании приняли участие глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, руководитель ГПК Беларуси генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, а также заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

"Были обсуждены вопросы обеспечения пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории Союзного государства", - сообщили в Sputnik в четверг в ГПК.

Также была обсуждена тема гармонизации правовых актов государств-участников Договора о создании Союзного государства в области пограничной политики. Кроме этого, в Бресте шла речь о научном обеспечении оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы Республики Беларусь и пограничных органов федеральной службы безопасности РФ.

Еще одним важным вопросом заседание коллегии стало рассмотрение проекта концепции программы "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023–2027 годов, сообщили в ГПК.

Основной целью Программы является укрепление пограничной безопасности Беларуси и России путем выполнения мероприятий, направленных на нейтрализацию основных угроз безопасности и интересам Союзного государства, сказали в Госпогранкомитете. В числе основных задач –противодействие терроризму, международному наркобизнесу, перемещению товаров, временно ограниченных к ввозу на территорию Союзного государства, противодействие незаконной миграции, сказали в ГПК.

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