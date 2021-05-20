ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россельхознадзор ввел ограничение на поставки мяса с двух белорусских предприятий

20.05.2021 18:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарно-санитарных требований в животноводческой продукции десяти белорусских предприятий. Такая информация опубликована сегодня на сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ. В отношении двух наших предприятий введен временный запрет на ввоз продукции, в отношении еще восьми — введен режим усиленного лабораторного контроля.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в продукции одиннадцати белорусских предприятий подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России», — говорится в сообщении.

По этой причине Россельхознадзор с 22 мая вводит временные ограничения на поставки продукции со следующих предприятий:

  • «Митстандарт» — повторное выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине;
  • цех «Новоселки» предприятия «Белоруснефть-Особино» — повторное выявление кокцидиостатика в мясе птицы.

Кокцидиостатики — это препараты для профилактики и лечения кокцидиозов у животных. У человека регулярное употребление такого мяса может вызвать дисбактериоз, снижение иммунитета, простуды, аллергию.

Под усиленный лабораторный контроль попали:

  • Шкловский маслодельный завод;
  • ОАО «Александрийское»;
  • Витебская бройлерная птицефабрика;
  • «Гомельская птицефабрика» (сальмонелла в яйцах);
  • ООО «НПЗ и К»;
  •  Пинский мясокомбинат;
  • «Продэксим»;
  • «Серволюкс Агро».

Для ваших любимых рецептов — духовые шкафы в Каталоге


Электрический духовой шкаф GEFEST 622-02 А S
23 отзыва
электрический с конвекцией, объем 52 л, 5 режимов, очистка ручная, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
700 р.
35 предложений
Электрический духовой шкаф Bosch HBJ538YB0R
4 отзыва
электрический с конвекцией, объем 66 л, 9 режимов, очистка каталитическая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
1009 р.
2 предложения
Электрический духовой шкаф Samsung NV68R2340RM
электрический с конвекцией, объем 68 л, 9 режимов, очистка каталитическая/паровая, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
899 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все духовые шкафы в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарно-санитарных требований в животноводческой продукции десяти белорусских предприятий. Такая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юлия Чернявская нашлась в ДФР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by