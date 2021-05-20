Россельхознадзор ввел ограничение на поставки мяса с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарно-санитарных требований в животноводческой продукции десяти белорусских предприятий. Такая информация опубликована сегодня на сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ. В отношении двух наших предприятий введен временный запрет на ввоз продукции, в отношении еще восьми — введен режим усиленного лабораторного контроля.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в продукции одиннадцати белорусских предприятий подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России», — говорится в сообщении.
По этой причине Россельхознадзор с 22 мая вводит временные ограничения на поставки продукции со следующих предприятий:
«Митстандарт» — повторное выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине;
цех «Новоселки» предприятия «Белоруснефть-Особино» — повторное выявление кокцидиостатика в мясе птицы.
Кокцидиостатики — это препараты для профилактики и лечения кокцидиозов у животных. У человека регулярное употребление такого мяса может вызвать дисбактериоз, снижение иммунитета, простуды, аллергию.