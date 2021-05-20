Россельхознадзор ввел ограничение на поставки мяса с двух белорусских предприятий

Источник материала: Onliner

Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарно-санитарных требований в животноводческой продукции десяти белорусских предприятий. Такая информация опубликована сегодня на сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ. В отношении двух наших предприятий введен временный запрет на ввоз продукции, в отношении еще восьми — введен режим усиленного лабораторного контроля.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в продукции одиннадцати белорусских предприятий подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России», — говорится в сообщении.

По этой причине Россельхознадзор с 22 мая вводит временные ограничения на поставки продукции со следующих предприятий:

«Митстандарт» — повторное выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине;

цех «Новоселки» предприятия «Белоруснефть-Особино» — повторное выявление кокцидиостатика в мясе птицы.

Кокцидиостатики — это препараты для профилактики и лечения кокцидиозов у животных. У человека регулярное употребление такого мяса может вызвать дисбактериоз, снижение иммунитета, простуды, аллергию.

Под усиленный лабораторный контроль попали:

Шкловский маслодельный завод;

ОАО «Александрийское»;

Витебская бройлерная птицефабрика;

«Гомельская птицефабрика» (сальмонелла в яйцах);

ООО «НПЗ и К»;

Пинский мясокомбинат;

«Продэксим»;

«Серволюкс Агро».