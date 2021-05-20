Источник материала: UDF



Фото: Reuters

ТАСС

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться… Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна», — сказал президент России.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин пообещал «выбить зубы» всем, кто попытается что-то «откусить» от России Путин заявил, что такие вещи ему «странно слышать».

Политик утверждает, что некоторые публично говорят, что сибирские богатства несправедливо принадлежат только одной стране. Путин заявил, что такие вещи ему «странно слышать». О ком конкретно идет речь,не уточнил.