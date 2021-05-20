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Путин пообещал «выбить зубы» всем, кто попытается что-то «откусить» от России

20.05.2021 18:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин пообещал «выбить зубы» всем, кто попытается что-то «откусить» от России
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия «выбьет зубы всем», кто собирается что-то от нее «откусить», сообщает ТАСС.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться… Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна», — сказал президент России.


Политик утверждает, что некоторые публично говорят, что сибирские богатства несправедливо принадлежат только одной стране. Путин заявил, что такие вещи ему «странно слышать». О ком конкретно идет речь, Владимир Путин не уточнил.
 
 
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