Ермошина: референдум может пройти без совмещения с избирательной кампанией









прокомментировала в интервью Sputnik проведение ближайших электоральных кампаний, поделилась своим мнением о предложениях по изменению возрастного ценза для кандидатов в депутаты и смешанной системе выборов в парламент. Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошинав интервью Sputnik проведение ближайших электоральных кампаний, поделилась своим мнением о предложениях по изменению возрастного ценза для кандидатов в депутаты и смешанной системе выборов в парламент.





Ярче и дешевле





Инициативу проводить в один день выборы депутатов всех уровней обсуждают в белорусском парламенте. Для введения единого дня голосования потребуется внести изменения в Конституцию и это можно сделать без референдума.





"Конечно же, это выгодно экономически. Кампания состоится. Потом в течение четырех-пяти лет не надо будет проводить парламентские и местные выборы. Дело в том, что каждая избирательная кампания порождает турбулентность и создает определенные политические проблемы для общества", – отметила Лидия Ермошина.





Она добавила, что большинство государств подобные выборы совмещают. Единый день голосования есть и в России, и в некоторых западных странах. В мировом масштабе такая практика широко применяется.





"В любом случае все это себя оправдывает, потому что многие претенденты на депутатские кресла и политические партии пойдут определенной связкой. Им проще будет. Они смогу агитировать за конкретный пул кандидатов в разные уровни советов", – сказала председатель Центризбиркома.

Поэтому с рекламной и информационной точки зрения кампания будет интересной и запоминающейся. Возрастет явка.





"Это будет дешевле и ярче. И политические группы смогут объединить своих сторонников", – считает Ермошина.





Однако, избирательное законодательство придется менять существенным образом: оно принималось в 2000 году и уже устарело.





Если такой конституционный закон одобрят, то выборы в местные советы, которые должны пройти до 18 января следующего года, будут перенесены на 2023-й и совмещены с парламентскими.





Возрастной ценз





Среди предложенных конституционных поправок – изменение возрастного ценза для баллотирующихся в парламент. Прозвучала идея установить более молодой возраст для депутатов – 18 лет. Сейчас это 21 год. Также предлагалось запретить участие в парламентских выборах тем, кто достиг 70 лет.





"Ограничение возраста по старости – вообще полная нелепость. Не знаю, существует ли подобное в мире. Избиратели доверяют депутату, и да будь ему хоть 90 лет, они имеют право избрать своего представителя именно этого возраста. Это не имеет никакого значения", – уверена Ермошина.





Самое главное – полномочия и легитимность, которые дают парламентарию избиратели, считает глава Центральной комиссии. Более того, по ее мнению, следует отменить и возрастные ограничения в отношении госслужащих. Имеет значение только человеческая личность.





"Что же касается выдвижения в кандидаты восемнадцатилетних, то это тоже абсурд. Потому что они еще дети. В 21 год и то еще дети, которые жизни не знают", – сказала Ермошина.





По ее словам, нельзя забывать, что парламентарий – это прежде всего лицо, которое должно работать с избирателем. За помощью к законодателям обращаются чаще всего люди немолодого возраста. Депутат должен уметь разговаривать с ними, понимать различные жизненные ситуации, знать, как функционирует государственная и социальные системы, как работают наши предприятия. Это все приобретается с опытом и трудовым стажем.





Идеальный подход





Еще одна конституционная инициатива касается расширения участия парламента в формировании Центризбиркома. По действующему сегодня закону шесть членов ЦИК назначает президент, а шесть – Совет Республики. Предлагается, чтобы обе палаты парламента выдвигали по четыре кандидатуры, а остальные четыре – глава государства.





"До 1996 года Центризбирком вообще являлся органом Верховного Совета. Комиссия полностью формировалась ВС и была зависима от него, несамостоятельна", – прокомментировала Ермошина.





Она считает, что существующий сейчас подход к формированию ЦИК – идеальный вариант. "А что, забрать часть правомочий у президента и передать Палате представителей? Хотя аналогичная практика действует в России, где по одной трети назначают Совет Федерации, Госдума и президент. Можно, конечно, сделать и таким образом. Но думаю, что на данный момент принцип, который у нас действует, – идеальный", – отметила Ермошина.





Минусы смешанной системы





Переход на мажоритарно-пропорциональную систему выборов в парламент Лидия Ермошина считает нецелесообразным. "У меня свой взгляд. Я вообще против смешанной системы выборов. Должна быть либо та, либо другая", – глава ЦИК.





Дело в том, что смешанная система не будет выполнять тех задач, которые на нее возложены. Ведь для чего создается пропорциональная? Для того, чтобы развивались политические партии.





"Но поскольку у нас депутатов мало, то нужно устанавливать высокий барьер голосов, чтобы партия смогла провести своих представителей в парламент. Следовательно, мнение политического меньшинства не будет учтено, будут побеждать только крупные партийные структуры. Они и сейчас побеждают, только другим способом", – пояснила Ермошина.





Появится риск укрупнения избирательных округов, поскольку по каждому округу будет избираться не один депутат, а два: по партийному списку и непосредственно гражданами. В итоге у избирателей будут проблемы в доступе к депутатам.















