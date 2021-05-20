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Стало известно, когда озвучат приговор Северинцу и другим политзаключенным

20.05.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, когда в Могилеве озвучат приговор Павлу Северинцу и другим политзаключенным — 25 мая в 11.00, сообщает "Белсат". Их обвиняют в организации "массовых беспорядков". Процесс в Могилевском областном суде начался 12 мая, он закрыт даже для родственников.



Северинец — литератор, член оргкомитета по созданию партии БХД. Он находится в заключении с июня 2020 года. Вместе с ним судят Дмитрия Козлова, Ирину Счастную, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войничапередает Еврорадио.
 
Теги: Могилев
 
 
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Стало известно, когда в Могилеве озвучат приговор Павлу Северинцу и другим политзаключенным — 25 мая в 11.00, сообщает "Белсат". Их обвиняют в организации "массовых...
 
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