На выезде из Беларуси в ЕС застряли тысячи большегрузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи фур застряли в пунктах пропуска из Беларуси в Евросоюз. И очереди продолжают расти. Самый загруженный кордон – «Каменный лог», сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Очередь из фур растянулась на 10 километров. На некоторых участках автомобили стоят на проезжей части в два ряда. В пункте пропуска «Каменный лог» самый серьезный затор, здесь скопилось больше пятисот машин.

Те, кто везет скоропортящихся продукты, проезжают вне очереди. Остальные водители вынуждены по несколько дней проводить в кабинах своих авто.

«Мы стоим с понедельника, а сегодня четверг. Плюс в накопителе пятнадцать часов ожидания. Тут оформлялись быстро, но Литва не запускает. Поэтому и стоим», – рассказал водитель Виктор Фуримский.

«Сегодня у нас какое, 18-е? 20-е уже? Получается, трое суток. Больше. Я думаю, это вина не белорусской границы. В Литве они медленно работают. Всех гоняют на рентген», – сказал дальнобойщик Сардор Касымов.

Процедуру оформления документов на белорусской стороне водители проходят за 10 минут. Затем ожидают в нейтральной зоне между странами. Пограничники объясняют: в литовском пункте пропуска «Мядининкай» масштабная реконструкция, несколько дорожных полос закрыты. Пропускная способность снижена.

«Для порожних транспортных средств организовано движение через пункт пропуска «Визды». Для сокращения временных и финансовых издержек рекомендуем перевозчикам рассмотреть данное направление», – рассказал начальник таможенного поста «Каменный лог» Дмитрий Парфенов.

Выросли очереди и в других пунктах пропуска. Например, в Котловке скопилось около 400 большегрузов, в Привалке – более 200. Это литовское направление. На выезд в Латвию – три сотни машин.

Попасть в Евросоюз сейчас проще через «Козловичи». Это польское направление. Но не выгодно: там действует ограничение на ввоз топлива. Поэтому заправляться приходится в Европе, а бензин там гораздо дороже.

С апреля свою работу возобновили еще три пункта пропуска на белорусско-литовской границе. Это сделано для того, чтобы разгрузить грузовой поток, следующий через государственный кордон.