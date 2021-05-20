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На выезде из Беларуси в ЕС застряли тысячи большегрузов
20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тысячи фур застряли в пунктах пропуска из Беларуси в Евросоюз. И очереди продолжают расти. Самый загруженный кордон – «Каменный лог», сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Те, кто везет скоропортящихся продукты, проезжают вне очереди. Остальные водители вынуждены по несколько дней проводить в кабинах своих авто.
«Мы стоим с понедельника, а сегодня четверг. Плюс в накопителе пятнадцать часов ожидания. Тут оформлялись быстро, но Литва не запускает. Поэтому и стоим», – рассказал водитель Виктор Фуримский.
«Сегодня у нас какое, 18-е? 20-е уже? Получается, трое суток. Больше. Я думаю, это вина не белорусской границы. В Литве они медленно работают. Всех гоняют на рентген», – сказал дальнобойщик Сардор Касымов.
Процедуру оформления документов на белорусской стороне водители проходят за 10 минут. Затем ожидают в нейтральной зоне между странами. Пограничники объясняют: в литовском пункте пропуска «Мядининкай» масштабная реконструкция, несколько дорожных полос закрыты. Пропускная способность снижена.
Выросли очереди и в других пунктах пропуска. Например, в Котловке скопилось около 400 большегрузов, в Привалке – более 200. Это литовское направление. На выезд в Латвию – три сотни машин.
Попасть в Евросоюз сейчас проще через «Козловичи». Это польское направление. Но не выгодно: там действует ограничение на ввоз топлива. Поэтому заправляться приходится в Европе, а бензин там гораздо дороже.
С апреля свою работу возобновили еще три пункта пропуска на белорусско-литовской границе. Это сделано для того, чтобы разгрузить грузовой поток, следующий через государственный кордон.
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Процедуру оформления документов на белорусской стороне водители проходят за 10 минут. Затем ожидают в нейтральной зоне между странами. Пограничники объясняют: в...
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