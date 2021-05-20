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Романчук: как преодолеть дефицит идей для Беларуси
20.05.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
― как преодолеть дефицит идей в Беларуси;
― "Минск не
― "Евровидение 2021": ждем второй полуфинал;
― наладить
― чем опасна
― Шварценеггер поработает с Netflix: у Голливуда растет серьезный конкурент?
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука смотрите на Sputnik Беларусь.
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Проблема дефицита идей для страны, "Минск не резиновый", "Евровидение" без белорусов, противостояние Израиля и ХАМАС и виражи российско-американских отношений в...
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