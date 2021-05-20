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Романчук: как преодолеть дефицит идей для Беларуси

20.05.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

© Photo : Пресс-служба президента РБ
Лукашенко: мы должны опережать запросы населения

― как преодолеть дефицит идей в Беларуси;

― "Минск не резиновый", или почему опасна избыточная урбанизация;

― "Евровидение 2021": ждем второй полуфинал;

― наладить отношения с США, но не стать заложниками "Cargo-культа";

― чем опасна эскалация событий в противостоянии Израиля и ХАМАС;

― Шварценеггер поработает с Netflix: у Голливуда растет серьезный конкурент?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Проблема дефицита идей для страны, "Минск не резиновый", "Евровидение" без белорусов, противостояние Израиля и ХАМАС и виражи российско-американских отношений в...
 
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