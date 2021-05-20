Транспортная перезагрузка: что от нее ждут Беларусь и Россия?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Транспортировка белорусских нефтепродуктов активизирует работу совместной транспортной инфраструктуры Беларуси и России.

Новую стратегию экономической безопасности эксперты обсуждали в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в четверг.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы интеграции в экономической сфере на встрече в Москве в апреле. По мнению экспертов, укрепление союзнических отношений – не новый виток в развитии, а логическое продолжение уже имеющихся договоренностей.

Была ожидаема в том числе и новая логистическая схема транспортировки белорусских нефтепродуктов, подчеркивают экономисты. Переориентация экспорта через российские порты стала логическим последствием реализации соглашений о создании Союзного государства от 1996 года.

"Безусловно, если следовать этой стратегии, то любые экономические процессы должны сопровождать некие интеграционные процедуры. Переориентация будет соответствовать требованиям национальной безопасности, обеспечения суверенитета, развития экономического сотрудничества в сфере диверсификации рисков", – пояснил сотрудник Национальной академии наук Республики Беларусь, кандидат экономических наук Александр Козлов.

© Sputnik / Виктор Толочко Любые экономические процессы должны сопровождать некие интеграционные процедуры, отмечает кандидат экономических наук Александр Козлов

Нивелировать политические риски

По мнению спикеров, Беларусь, по сути, сделала шаг на упреждение, сместив схему логистики с прибалтийских портов в Россию. В современном мире немало эпизодов, когда в угоду политическим амбициям третьих стран аннулируются заключенные договоры.

По словам экспертов, по надуманным причинам груз может быть "заморожен" в порту и не доставлен по назначению. Соответственно, страна-отправитель не только понесет экономические убытки, но и потеряет репутацию надежного партнера у потенциальных заказчиков.

В лексикон крупного бизнеса в последние годы устойчиво вошло новое понятие "политические риски".

"Если раньше в первую очередь стояли вопросы логистических рисков - доставки, то как мы видим, в условиях обострения политических противоречий между ключевыми центрами силы происходит рост политических рисков" – пояснил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

© Sputnik / Виктор Толочко Переориентация на порты союзного государства снизит политические риски, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин

Речь в том числе и о Беларуси, которая столкнулась в 2020 году с ожесточенным информационно-пропагандистским давлением на руководство страны.

"Однозначно было принято правильное решение, которое минимизирует политически риски, связанные с блокировкой доставки грузов через прибалтийские порты. Переориентация на порты союзного государства обеспечит тем самым безопасность доставки грузов и выполнение своих обязательств перед партнерами", – отметил Авдонин.

Когда построят белорусский порт?

По мнению аналитиков, Беларуси во многом придется договариваться с частным бизнесом. Порты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были приватизированы еще в 90-е годы и уже не раз поменяли собственника. Сократить издержки, считают эксперты, поможет строительство собственного перевалочного терминала.

© Sputnik / Виктор Толочко По мнению экспертов, укрепление союзнических отношений – это логическое продолжение уже имеющихся договоренностей

"Возможно, это строительство новых портов либо каких-то элементов, которые бы позволяли нашим компаниям быть совладельцами перевалочных терминалов, тем самым обеспечивая доходность для российских компаний, белорусских компаний и одновременно говорить о более оптимальном ценообразовании", – рассказал Авдонин.

Куда поведет новый нефтепродуктопровод?

Новая логистическая схема в обход Прибалтики уже работает. Пока нефтепродукты транспортируются в порты по железной дороге. В будущем, отметили участники круглого стола, технология поставки в морские терминалы может изменится.

"Потому что были планы строительства нефтепродуктопровода, но как видим пока по линейке продуктов, которые пошли на переориентацию, в основном превалирует мазут и газойль. Конечно, их выгоднее перевозить по железной дороге. Если речь пойдет в дальнейшем и по дизелю, то тогда возможно использование трубы, и это экономически еще более выгодно будет", – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации Игорь Юшков.

По мнению спикера, в перспективе российская сторона готова вынести на обсуждение и другие схемы диверсификации экспорта белорусских нефтепродуктов.

"Если мы говорим про дизельное топливо, то на самом деле можно поступить еще проще – обмениваться топливом. Соответственно, Беларусь может давать свое топливо в нефтепродуктопровод, который проходит через Беларусь в Украину и дальше идет в страны центральной Европы - Венгрию, Чехию. А аналогичный объем, например, получать в российских портах Ленинградской области", – пояснил Юшков.

Перезагрузка отношений

Эксперты сошлись во мнении, что новый виток укрепления интеграционных процессов Беларуси и России уже не остановить ни политическим давлением извне, ни санкциями. Перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты ускорит создание совместной транспортной инфраструктуры. То есть, речь уже пойдет о новой логистической схеме экспорта различной белорусской продукции на рынки третьих стран. Фактически, сухопутная Беларусь получит нелимитированный выход к морю.

"После 2020 года мы видим кардинальное изменение позиции Москвы в этих вопросах и готовность в том числе ориентировать владельцев частных компаний по реализации совместных межгосударственных проектов. В том числе, по возможности создания совместной инфраструктуры", – отметил Авдонин.

Изменилась и сама формула двусторонних отношений. Теперь это не сиюминутная выгода одной из сторон, а устойчивое развитие союзного государства. Унифицируются нормы и законы ведения бизнеса, нивелируются административные барьеры.

© Sputnik / Виктор Толочко Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Денис Карась

"У нас довольно теплые отношения с парламентариями Российской Федерации. Один из признаков того, что мы находим общий язык, это ратификация соглашения между Россией и Беларусью о принятии мирной энергетики в частности в связи с вводом БелАЭС и так называемом уменьшении процентов кредита и отсрочки на два года. Это позволяет говорить о том, что мы находим общий язык", – резюмировал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу и связи Денис Карась.