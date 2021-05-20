ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Криптомиллиардер Виталик Бутерин потерял почти половину своего состояния из-за обвала биткоина

20.05.2021 19:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Создатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин после обвала биткоина и других криптовалют потерял более 40% своего состояния.



Виталик Бутерин потерял почти половину своего состояния из-за обвала биткоина
По данным Forbes, на пике стоимости Ethereum его состояние оценивалось в $1,4 миллиарда. 2 мая издание назвало Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. Из-за обвала на рынке его состояние уменьшилось до $850 миллионов. Общее состояние крупнейших игроков рынка сократилось на $15,5 миллиарда.

19 мая началось стремительное падение биткоина: за несколько часов криптовалюта подешевела на 30%. Ранее власти Китая запретили финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютой. 17 мая Бутерин уничтожил 90% принадлежащих ему токенов Shiba Inu coin (SHIB) — криптовалюты-пародии на мем-криптовалюту Dogecoin. Их стоимость оценивалась в $6,7 миллиарда, пишет dev.by.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин после обвала биткоина и других криптовалют потерял более 40% своего состояния.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевіч: Рэферэндум пройде без мясцовых выбараў?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by