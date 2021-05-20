«Мы живем в большом концлагере». Фаны «Крумкачоў» объяснили, почему слушают гимн, стоя спиной к полю, АБФФ грозит клубу, но непонятно за что









В начале недели «Крумкачы» получили из Белорусской федерации футбола письмо от генерального секретаря Сергея Жардецкого. В документе сообщалось, что клубу вынесли предупреждение за поведение болельщиков во время исполнения государственного гимна перед матчами.





пишет Трибуна. «К сожалению, в последних матчах активные болельщики ООО «НФК Крумкачы» при проведении торжественной церемонии открытия футбольных матчей проявляли неуважительное отношение во время исполнения государственного гимна Республики Беларусь, вставая спиной к футбольному полю и к государственному флагу Республики Беларусь. В этой связи, считаем необходимым предупредить ООО «НФК Крумкачы» о недопустимости подобных действий и об ответственности согласно Дисциплинарному Кодексу АБФФ за поведение своих болельщиков», – говорится в письме,Трибуна.





Что говорят болельщики





Подобное поведение болельщиков столичного клуба можно было заметить еще в прошлом сезоне, когда они присоединились к возмущению футболистов «Крумкачоў», осудивших действия силовиков и избиение игроков своей команды после выборов-2020. Несколько матчей «вороны» начали с минутного бездействия на поле и аплодисментов, адресованных свободным белорусам.





Болельщики одобряли такое поведение футболистов и поддерживали его. К примеру, на матчах «Крумкачоў» в прошлом году можно было услышать скандирование «Жыве Беларусь!»











Звучали и призывы к трибуналу. Согласитесь, необычная реакция на фол игрока минского «Динамо». Звучали и призывы к трибуналу. Согласитесь, необычная реакция на фол игрока минского «Динамо».





А во время звучания гимна некоторые поклонники «воронов» находились в позе задержанных беларусов: со сложенными за голову руками, наклоненные вперед и повернутые лицом к воображаемой стене.













Символический протест болельщиков продолжается по сей день. Перед каждым матчем «Крумкачоў» зрители отворачиваются от поля во время гимна. Этот жест мы обсудили с одним из активных болельщиков «воронов».





– Да, мы отворачиваемся и заводим руки за голову. Последнее действие каждый делает по желанию. Эта история началась с матча против минского «Динамо» в Кубке Беларуси [1 сентября 2020 года – Tribuna.com]. С тех пор мы не останавливаемся. Ничего не поменялось, никто от идеи не собирается отказываться, и мы продолжим это делать.





– Много ли болельщиков «Крумкачоў» от общего числа отворачивается во время гимна?





– Честно говоря, не могу ответить. Мы особо не отслеживаем, кто что делает. Не хочется врать.





– Почему вы отворачиваетесь? В чем задумка?





– Если кратко, то основная идея в том, что сейчас мы живем в большом концлагере.





– Не возникало проблем с правоохранителями по этому поводу?





– Прошлой осенью, когда мы поехали на выезд в Пинск [10 октября 2020 года – Tribuna.com], там нас не пустили на гостевой сектор, пока не закончил играть гимн. Пришли туда только после этого. При этом к нам подошел старший от милиции и спросил, будем ли как всегда отворачиваться. Ответили, что будем. Тогда нам сказали ждать перед входом на сектор до окончания гимна. А так, чтобы прессовали или к кому-то приходили домой, я такого не знаю.













– Как на ваш жест реагируют на выездных матчах местные зрители и силовики?





– Вроде бы спокойно. Мне кажется, правоохранителям главное, чтобы мы приехали и уехали без приключений и все было тихо в городе. Складывается такое ощущение.





– С клубом обсуждали пришедшее из АБФФ письмо?





– Так, чтобы напрямую обсуждать, – нет. Осуждений или требований чего-то от «Крумкачоў» не слышали. В нашем общем чате есть руководство клуба. Никогда ничего от них на эту тему не приходило. Да и особо до нее никому дела не было до этого письма, если честно. Может быть, от клуба что-то АБФФ и хотело раньше, но до нас это не доходило. Делали и делали всегда так на секторе – и все было нормально.





– Сама федерация к вам не обращалась? Может, ее представители подходили перед матчами?





– Нет. Да и особо обращаться не к кому. Мы же не являемся каким-то зарегистрированным лицом, которому можно написать официальное письмо. В прошлом году к сектору подходил делегат матча, это касалось в основном наших баннеров. В этом году за них тоже взялись.





– Как документ из федерации оценили поклонники «Крумкачоў»?





– Считаю, это чушь, не имеющая отношения ни к закону, ни к чему. Федерацию сто лет это бы не интересовало, если бы кто-то не спустил команду сверху разобраться, что там такое происходит. Видимо, из министерства спорта. А так получается, что восемь месяцев АБФФ это не волновало, а тут резко заинтересовало. Очевидно, что это не инициатива федерации.





Вообще претензии АБФФ законны?









Если открыть «Положение о чемпионате Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги 2021 года», там можно найти статьи, относящиеся к ответственности клуба за своих болельщиков. Об этом прямо говорит пункт 15.3.3. – отвечать за провинности придется по дисциплинарному кодексу. Однако в документе нет ничего ни про государственные флаг и гимн, ни про отношение к ним зрителей на матчах.





Правда, при желании в государстве, где «иногда не до законов», могут найти в действиях болельщиков какие-то иные смыслы. Для этого в Дисциплинарном кодексе существуют такие статьи как «Расизм и дискриминация» (статья 73), «Подстрекательство к проявлению агрессии и применению силы» (статья 74), «Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений» (статья 77), «Демонстрация зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера либо содержащих ненормативную лексику» (статья 78), «Необеспечение общественного порядка и безопасности» (статья 90). За некоторые провинности по перечисленным статьям клуб могут снять с чемпионата. Правда, поведение фанатов «воронов» к этим статьям можно разве что притянуть за уши.





Что могут сделать зрителям? Здесь предусмотрена только одна санкция. В соответствии со статьей 15 Дисциплинарного кодекса, в отношении физического лица из числа зрителей может быть применен срочный либо бессрочный запрет на посещение стадиона (стадионов). Данный бан распространяется на соревнования, проводимые не только под эгидой АБФФ, но УЕФА и ФИФА.





Как нужно слушать гимн





Отношение граждан Беларуси к флагу и гимну регулирует закон «О государственных символах» от 5 июля 2004 года. Действия при исполнении гимна определяет глава 4. В отношении официальных процедур перед футбольными матчами здесь будет актуальна статья 13. Ознакомимся с первым абзацем из двух.





При официальном исполнении Государственного гимна Республики Беларусь присутствующие слушают (исполняют) его стоя (мужчины – без головных уборов, военнослужащие, иные лица, для которых предусмотрено ношение форменной одежды, – в соответствии с законодательством).





Болельщики «Крумкачоў» слушают гимн стоя, чем точно не нарушают данную норму закона. Читаем заключительную часть статьи 13.





В случае, если исполнение Государственного гимна Республики Беларусь сопровождается поднятием Государственного флага Республики Беларусь, присутствующие, как правило, поворачиваются к Государственному флагу Республики Беларусь лицом.





На матчах «воронов» при исполнении гимна госфлаг не поднимают, поэтому в его сторону смотреть не нужно. Да и это не является обязательным действием даже при поднятии госсимвола.





Фото: «Крумкачы», СпортНавины











