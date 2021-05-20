Последний полет: в Беларуси расследуют крушение военного самолета

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семьям погибших в Беларуси пилотов окажут помощь. Поручение дал сегодня Александр Лукашенко. Накануне под Барановичами разбился военный самолет ЯК-130, летчики совершали учебно-тренировочный полет. Сейчас идет расшифровка черных ящиков. Президент Беларуси держит расследование под личным контролем, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Встреча у президента началась с минуты молчания по погибшим пилотам. Накануне командир эскадрильи Андрей Ничипорчик и его напарник Никита Куконенко отвели неисправный самолет от жилого квартала. Ценой своих жизней они спасли десятки людей.

«Пилоты не катапультировались. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека», – отметил Лукашенко.

Расследованием трагедии занимаются прокуратура и Следственный комитет. Бортовые самописцы показали: неисправности судна экипаж обнаружил уже в небе. Системы управления стали отказывать мгновенно – одна за другой. С момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть больше минуты.

«Руководитель полетов не менее 10 раз в эфир подал команду: катапультируйся, прыгай. В это время самолет пошел в неуправляемое, хаотичное движение, и его траектория стала уклоняться влево – в сторону города. Резервная система позволила стабилизировать только направление полета, и экипажу удавалось изменять направление полета, но не высоту. Высота продолжала интенсивно падать», – рассказал генерал-майор, командующий Военно-воздушными силами Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб.

На высоте в 50 метров пилоты направили ЯК-130 на площадку между домами. Это было единственное открытое пространство в плотной жилой застройке в Барановичах.

«Не лопастями, а как-то боком пошел вон туда. Ни ударной волны, ничего в эту сторону, все туда пошло», – рассказал очевидец Александр Кирилло.

От взрывной волны пострадали несколько жилых домов. Местные власти за сутки навели порядок на территории, сейчас занимаются установкой новых стеклопакетов. Президент поручил оказать помощь семьям погибших пилотов. У Андрея Ничипорчика осталось трое детей. Его напарнику было 23 года.