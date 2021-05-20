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Последний полет: в Беларуси расследуют крушение военного самолета
20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Семьям погибших в Беларуси пилотов окажут помощь. Поручение дал сегодня Александр Лукашенко. Накануне под Барановичами разбился военный самолет ЯК-130, летчики совершали учебно-тренировочный полет. Сейчас идет расшифровка черных ящиков. Президент Беларуси держит расследование под личным контролем, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Встреча у президента началась с минуты молчания по погибшим пилотам. Накануне командир эскадрильи Андрей Ничипорчик и его напарник Никита Куконенко отвели неисправный самолет от жилого квартала. Ценой своих жизней они спасли десятки людей.
Расследованием
На высоте в 50 метров пилоты направили ЯК-130 на площадку между домами. Это было единственное открытое пространство в плотной жилой застройке в Барановичах.
От взрывной волны пострадали несколько жилых домов. Местные власти за сутки навели порядок на территории, сейчас занимаются установкой новых стеклопакетов. Президент поручил оказать помощь семьям погибших пилотов. У Андрея Ничипорчика осталось трое детей. Его напарнику было 23 года.
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Накануне под Барановичами разбился самолет ЯК-130, летчики совершали учебно-тренировочный полет.
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