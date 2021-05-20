Минские власти подготовили проект указа по долгостроям, таких в столице 18













"Задача стоит до 1 августа внести президенту на рассмотрение конкретные предложения по каждому такому объекту", - цитирует Кухарева госагентство БелТА.





"Нами подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершенными объектами. Таких проблемных в городе насчитывается 18. В этом проекте также есть конкретные предложения по разрешению ситуации с такими объектами", - сказал мэр.





пишет interfax.by. По его словам, речь в том числе идет об изъятии участков, которые могут быть переданы под иные инвестпроекты. В числе наиболее проблемных долгостроев Минска – многофункциональный комплекс "Газпром центр", который возводит "Газпром трансгаз Беларусь",interfax.by.





"Кроме того, рассматривались вопросы, касающиеся развития площадки мотовелозавода. Нами подготовлен проект указа по развитию данной территории, который будет внесен на рассмотрение главы государства", - отметил Кухарев.





"На примере данного завода и площадки "Горизонта" мы будет отрабатывать систему внедрения новых инновационных производств в Минске", - сказал он.





В начале мая сообщалось о том, что "Газпром трансгаз Беларусь" (дочка "Газпрома") ищет подрядчиков для консервации "Газпром центра" в Минске. В качестве максимальной цены закупаемых услуг (работ) была заявлена сумма около Br300 тыс.





Строительство многофункционального центра "Газпром центр" началось в 2015 году на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Для этого был снесен автовокзал "Московский". Инвестору предоставлен в аренду земельный участок площадью 8,27 га.





Комплекс, как планировалось, должен включать девять зданий, самое высокое из которых будет иметь 36 этажей и офисное предназначение (оно должно было стать самым высоким зданием Минска – 189 м).





Сроки завершения стройки несколько раз переносились. Минские власти обвинили в этом инвесторов, которые, по их мнению, недооценили ситуацию на площадке, в частности несущую способность грунтов.







