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Групповой этап Лиги чемпионов. Минская Юность узнала своих соперников

20.05.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчане сыграют с чешским "Оцеларжи", шведским "Лександом" и швейцарским "Фрибур-Готтероном".


Жеребьевка группового раунда турнира прошла вчера в Цюрихе.

"Юность" сыграет в группе F с чешским "Оцеларжи", шведским "Лександом" и швейцарским "Фрибур-Готтероном".

На групповом этапе каждая команда проведет по матчу дома и в гостях. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Группа А: Векше (Швеция), Спарта Прага (Чехия), Турку (Финляндия), Бремерхавен (Германия).

Группа В: Фрелунда (Швеция), Хельсинки (Финляндия), Млада Болеслав (Чехия), Цюрих (Швейцария).

Группа С: Лукко (Финляндия), Адлер Мангейм (Германия), Лозанна (Швейцария), Кардифф (Великобритания).

Группа D: Цуг (Швецария), Регле (Швеция), Ред Булл Мюнхен (Германия), Сендерюске (Дания).

Группа Е: Айсберен Берлин (Германия), Лугано (Швейцария), Шеллефтео (Швеция), Таппара (Финляндия).

Группа F: Оцеларжи (Чехия), Лександ (Швеция), Фрибур-Геттерон (Швейцария), Юность (Беларусь).

Группа G: Рунгстед (Дания), Руан (Франция), Клагенфурт (Германия), Донбасс (Украина).

Группа Н: Ястшембе (Польша), Ред Булл Зальцбург (Австрия), Фриск (Норвегия), Больцано (Италия).

Сезон хоккейной Лиги чемпионов-2021/22 пройдет с 26 августа 2021 по 1 марта 2022 года.

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Минчане сыграют с чешским "Оцеларжи", шведским "Лександом" и швейцарским "Фрибур-Готтероном".
 
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