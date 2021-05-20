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Прокуратура о массовом отравлении водой в Бешенковичах: Станцию обезжелезивания несколько раз подтапливало талыми водами

20.05.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура выявила, что жителям Бешекновичей двое суток подавали некачественную воду, не смотря наличие стойкого затхлого запаха и рост микроорганизмов условно-патогенной микрофлоры. Жалобы на воду и ухудшение самочувствия утром 29 марта, а чиновники уверяли, что авария случилась в ночь на 30-е.


Грязная вода течет из крана. Фото pixabay.com

По данным прокуратуры 7:30 минут 29 марта от потребителей воды, подключенных к станции обезжелезивания на Молодежной улице в Бешенковичах стали поступать жалобы на неприятный запах водопроводной воды и ухудшение самочувствия. Пробы воды доставили в территориальную лабораторию центра гигиены и эпидемиологии, где их исследовали на питательные среды и выявили рост микроорганизмов условно-патогенной микрофлоры.

Несмотря на это и при наличии стойкого затхлого запаха 29 и 30 марта 2021 года потребителям продолжали подавать воду с упомянутой станции обезжелезивания и только затем прекратили водоснабжение райцентра с аварийного водозабора. В результате в местную больницу с симптомами острой вирусной кишечной инфекции обратились 104 человека: 29 из них пришлось госпитализировать, а 75 наблюдались амбулаторно, пишет ННВ.

Напомним, что, по словам заместителя Бешенковичского райисполкома Виктора Гришана, загрязнение воды произошло из-за аварии в ночь с 29 на 30 марта. Как видим, эти слова опровергаются информацией прокуратуры.

Прокуроры называют одной из возможных причин попадания в питьевую воду условно-патогенной микрофлоры подтопление павильона станции обезжелезивания «Молодежная» верховыми (талыми) и промывочными водами, которые проникли в негерметично закрепленный резервуар с очищенной водой. Более того, этот павильон подтапливался и в середине марта.

На стадии приемки станции в эксплуатацию в середине мая 2020 года и впоследствии негерметичность резервуара не проявлялась. Как выяснилось в ходе проверки, однако, УП «Витебскоблводоканал», в нарушение законодательства не провело санитарную обработку и дезинфекцию сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения после завершения строительных и ремонтных работ.

В результате произошло ЧП в сфере питьевого водоснабжения, повлекшего массовое отравление жителей микрорайона «Молодежная», нарушение условий жизнедеятельности населения и дестабилизацию работы ряда организаций и учреждений в городского поселка Бешенковичи.

Органы прокуратуры, анализируя упущения, обратили внимание на:

организацию деятельности СОВ, которая не оответствовала требованиям локальных документов;
ненадлежащий контроль со стороны УП «Витебскоблводоканал» в данной части – отсутствие оптимального плана действий при загрязнении воды, несоответствие записей журнала контроля технологического режима работы фактическому пребыванию специалистов на станции.

Кроме того после инцидента в Бешенковичах случаи длительного бездействия сотрудников филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» зафиксированы также при обследовании источников и систем питьевого водоснабжения в Ржавке и Новое Кривино, которые периодически подтапливались грунтовыми водами.

Прокуроры пришли к выводу, что недостаточный уровень готовности персонала филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» к взаимодействию с государственными органами и организациями, экстренными оперативными службами, низкая информированность населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях стали причиной массового отравления жителей поселка.

После инцидента и проверки прокуратуры артезианскую скважину промыли и провели дезинфекцию сооружений, заменили фильтрующий материал, усилили контроль за объектами водоснабжения, подрядной организации возместили расходы в связи с проведением аварийных работ.

За недобросовестное исполнение служебных обязанностей три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
 
 
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Прокуратура выявила, что жителям Бешекновичей двое суток подавали некачественную воду, не смотря наличие стойкого затхлого запаха и рост микроорганизмов...
 
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