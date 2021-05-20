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Немецкий политик описал сценарий Третьей мировой: будет тихо
Источник материала: Партизан
Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики, экс-премьер немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Гюнтер Эттингер порассуждал о перспективах Третьей мировой войны, которые ему представляются вполне реальными. В своей статье для Handelsblatt он высказал мнение, что новая мировая война в случае ее начала будет совершенно не похожа на все предыдущие конфликты.
Эттингер вспомнил наиболее громкие скандалы с кибератаками за последнее время. Так, он напомнил про взлом компьютера канцлера ФРГ Ангелы Меркель, атаки на Colonial Pipeline и Solarwinds в США, кидерпреступления против государственных структур ряда стран. В этих преступлениях, считает Эттингер, могут быть повинны "русские хакеры" (стоит отметить, что даже президент США Джо Байден заявлял о невиновности России в атаке на американский трубопровод, хотя и допускал, что сами преступники живут в РФ, а на слежке за Меркель поймали Вашингтон).
Фото: EN.WIKIPEDIA.ORG
Но кто бы на самом деле не стоял за кибератаками, именно так, убежден политик, будут вестись будущие войны,
"Третья мировая будет идти не на суше, на воде и в воздухе, а виртуально, - пишет Эттингер. - Без танков и грохота пушек".
По мнению политика, наиболее сильными кибердержавами на данный момент являются РФ (ее Эттингер назвал самой мощной), США, Китай и Израиль, а также он упомянул Иран.
В этой связи политик призвал Берлин сфокусироваться на укреплении киберзащиты, так как национальные системы, на его взгляд, уже не поспевают за лидерами этой отрасли. При этом он указал, что ЕС в нынешний период - до 2027 года - выделил на защиту в киберпространстве только 1,5 млрд евро. Иными словами, на каждую из 27 стран-участниц в год приходится лишь менее 10 млн евро.
"Секретные киберармии Москвы и Пекина дрожат от страха, - резюмирует Эттингер. - Точнее надрываются от хохота".
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Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики, экс-премьер немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Гюнтер Эттингер порассуждал о перспективах Третьей...
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