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Дождь из искр пролился на прохожих во время грозы в Санкт-Петербурге
Источник материала: ОНТ
На видео попало необычно и красивое явление в виде «дождя» из искр, пролившегося на прохожих во время грозы в Санкт-Петербурге. Об этом
Инцидент произошел 19 мая, когда во время грозы молния, по всей видимости, ударила в здание и задела провода. После этого на проходивших внизу людей пролился настоящий дождь из искр.
В результате инцидента никто не пострадал, зато кадры получились действительно впечатляющими.
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На видео попало необычно и красивое явление в виде «дождя» из искр, пролившегося на прохожих во время грозы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает БЕЛТА. Инцидент...
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