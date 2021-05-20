Дождь из искр пролился на прохожих во время грозы в Санкт-Петербурге

Источник материала: ОНТ

На видео попало необычно и красивое явление в виде «дождя» из искр, пролившегося на прохожих во время грозы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает БЕЛТА.





Инцидент произошел 19 мая, когда во время грозы молния, по всей видимости, ударила в здание и задела провода. После этого на проходивших внизу людей пролился настоящий дождь из искр.

В результате инцидента никто не пострадал, зато кадры получились действительно впечатляющими.

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