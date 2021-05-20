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Исследователи назвали главную опасность головной боли

20.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исследователи назвали главную опасность головной боли

Внезапные головные боли могут быть одним из симптомов рака мозга. Об этом со ссылкой на исследование британской благотворительной организации Cancer Research сообщает РИА «Новости».

Как отмечается в исследовании, внезапные головные боли являются хорошим поводом для похода к врачу, особенно, если ранее таких проблем никогда не возникало. Кроме того, поводом для беспокойства могут стать регулярные приступы, в том числе, если голова начинает болеть ночью.

Специалисты отмечают, что другими симптомами смертельно опасного недуга является внезапная тошнота и резкое ухудшение зрения.

В сообщении отмечается, что рак головного мозга является трудноизлечимым недугом, так как даже после химиолучевой терапии и хирургического вмешательства, клетки рака могу остаться в мозгу и привести к возникновению новых опухолей. Кроме того, некоторые опухоли, оставаясь на протяжении долгого времени доброкачественными, могут внезапно становиться злокачественными и начинать агрессивно распространяться.

Фото: Freepik

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Внезапные головные боли могут быть одним из симптомов рака мозга. Об этом со ссылкой на исследование британской благотворительной организации Cancer Research сообщает...
 
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