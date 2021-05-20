Исследователи назвали главную опасность головной боли

Источник материала: ОНТ

Внезапные головные боли могут быть одним из симптомов рака мозга. Об этом со ссылкой на исследование британской благотворительной организации Cancer Research сообщает РИА «Новости».

Как отмечается в исследовании, внезапные головные боли являются хорошим поводом для похода к врачу, особенно, если ранее таких проблем никогда не возникало. Кроме того, поводом для беспокойства могут стать регулярные приступы, в том числе, если голова начинает болеть ночью.

Специалисты отмечают, что другими симптомами смертельно опасного недуга является внезапная тошнота и резкое ухудшение зрения.

В сообщении отмечается, что рак головного мозга является трудноизлечимым недугом, так как даже после химиолучевой терапии и хирургического вмешательства, клетки рака могу остаться в мозгу и привести к возникновению новых опухолей. Кроме того, некоторые опухоли, оставаясь на протяжении долгого времени доброкачественными, могут внезапно становиться злокачественными и начинать агрессивно распространяться.

Фото: Freepik

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