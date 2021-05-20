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Названа возможная причина обрушения моста в Борисовском районе
Источник материала: ОНТ
По ситуации с обрушившимся мостом в Борисовском районе – Минтранс создал комиссию для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
По предварительной версии, обрушение произошло во время проезда большегруза, для которого пролётное строение не предназначено. Сейчас движение организовано по объездной – это приблизительно восемь километров.
Работы должны завершиться в июне. Для удобства водителей и местных жителей сроки максимально сократили – до двух недель. Не останется таких мостов и в целом по стране. Минтранс намерен заменить их на новые. Старые строились полвека назад и не рассчитаны на движение грузовиков весом в 40–50 тонн.
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По ситуации с обрушившимся мостом в Борисовском районе – Минтранс создал комиссию для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. По предварительной...
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