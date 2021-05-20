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Названа возможная причина обрушения моста в Борисовском районе

20.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа возможная причина обрушения моста в Борисовском районе

По ситуации с обрушившимся мостом в Борисовском районе – Минтранс создал комиссию для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. 

По предварительной версии, обрушение произошло во время проезда большегруза, для которого пролётное строение не предназначено. Сейчас движение организовано по объездной – это приблизительно восемь километров.

Александр Головнев, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: «Наша задача сейчас – это в максимально короткие сроки восстановить движение по дороге. Работа находится на личном контроле вице-премьера Сивака Анатолия Александровича и министра транспорта Авраменко Алексея Николаевича. Сегодня состоялся штаб, принято решение первое – в течение 1-2 дней будет устроен пешеходный мост, чтобы обеспечить движение пешеходов ближайших деревень. И второе – будет построен временный мост».

Работы должны завершиться в июне. Для удобства водителей и местных жителей сроки максимально сократили – до двух недель. Не останется таких мостов и в целом по стране. Минтранс намерен заменить их на новые. Старые строились полвека назад и не рассчитаны на движение грузовиков весом в 40–50 тонн. 

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По ситуации с обрушившимся мостом в Борисовском районе – Минтранс создал комиссию для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.  По предварительной...
 
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