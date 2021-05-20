Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провёл встречу с недавно назначенным послом России Евгением Лукьяновым

Источник материала: ОНТ

О межгосударственном сотрудничестве сегодня говорили в Совете Министров.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с недавно назначенным послом России Евгением Лукьяновым. Отмечено, что страны развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям, а формат взаимоотношений двух государств не имеет аналогов в мире. Повестка этого года насыщенная. Среди ближайших важных событий – Форум регионов Беларуси и России, заседания Высшего госсовета и Совета Министров Союзного государства.

Фото: БЕЛТА

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