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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провёл встречу с недавно назначенным послом России Евгением Лукьяновым
Источник материала: ОНТ
О межгосударственном сотрудничестве сегодня говорили в Совете Министров.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с недавно назначенным послом России Евгением Лукьяновым. Отмечено, что страны развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям, а формат взаимоотношений двух государств не имеет аналогов в мире. Повестка этого года насыщенная. Среди ближайших важных событий – Форум регионов Беларуси и России, заседания Высшего госсовета и Совета Министров Союзного государства.
Фото: БЕЛТА
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провёл встречу с недавно назначенным послом России Евгением Лукьяновым
О межгосударственном сотрудничестве сегодня говорили в Совете Министров. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с недавно назначенным послом...
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