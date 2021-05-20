Несколько интернет-ресурсов признали экстремистскими

Источник материала: ОНТ

Суд Центрального района г. Минска признал Telegram-каналы «НАШ ДОМ», «Игорь Макар | Официальный канал» и «НАШ ДОМ ТВ», а также YouTube-каналы «НАШ ДОМ ТВ» и «Игорь Макар» экстремистскими, добавив их в перечень соответствующих ресурсов. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Как отмечается в сообщении, в своих видеороликах и постах авторы призывали к участию в несанкционированных митингах и массовых беспорядках. В том числе по мотивам политической и идеологической вражды. Администраторов ресурсов уличили в призывах к захвату власти, а также разжигании социальной вражды между гражданами Беларуси и представителями государственных органов.

При этом в ГУБОПиК отметили, что выложенные в указанных сообществах видеоролики формируют чувство неприязни, отвращения и ненависти к представителям госорганов, а также распространяют недостоверные сведения, вызывающие недоверие к представителям правоохранительных органов.

Включение ресурсов в список экстремистских означает, что теперь репост информации из указанных ресурсов может повлечь административную ответственность и наказание в плоть до ареста.

Фото: БЕЛТА

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