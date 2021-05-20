ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дожди, переменная облачность и до +16°С: прогноз погоды на 21 мая

20.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дожди, переменная облачность и до +16°С: прогноз погоды на 21 мая

Майская погода остаётся неустойчивой. Всю неделю идут дожди, отмечаются грозы, порывистый ветер, а средняя температура – ниже нормы. В пятницу погода немного наладится. 

21 мая погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой станет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса с северо-запада Европы. В результате облаков станет меньше, а дожди пройдут не повсеместно.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью по северо-востоку, днём по западной половине пройдут небольшие кратковременные дожди. Влажность до 70%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днём существенно не изменится. 

Утром температура – от +7°С в северо-западных и в центральных районах до +10°С в юго-восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до отметки от +13°С по северу до +16°С по югу. К вечеру от +12°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу. 

В выходные дни ожидается дождливая погода. Атмосферные фронты принесут на большую часть территории страны кратковременные дожди. Днём вероятны грозы. Облачно с прояснениями. Влажность до 90%. Ветер южный умеренный, в дневные часы порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха в субботу ночью +4…+11°С, днём – +15…+22°С.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Майская погода остаётся неустойчивой. Всю неделю идут дожди, отмечаются грозы, порывистый ветер, а средняя температура – ниже нормы. В пятницу погода немного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Последний полет: в Беларуси расследуют крушение военного самолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by