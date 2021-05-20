Дожди, переменная облачность и до +16°С: прогноз погоды на 21 мая

Источник материала: ОНТ

Майская погода остаётся неустойчивой. Всю неделю идут дожди, отмечаются грозы, порывистый ветер, а средняя температура – ниже нормы. В пятницу погода немного наладится.

21 мая погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой станет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса с северо-запада Европы. В результате облаков станет меньше, а дожди пройдут не повсеместно.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью по северо-востоку, днём по западной половине пройдут небольшие кратковременные дожди. Влажность до 70%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днём существенно не изменится.

Утром температура – от +7°С в северо-западных и в центральных районах до +10°С в юго-восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до отметки от +13°С по северу до +16°С по югу. К вечеру от +12°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу.

В выходные дни ожидается дождливая погода. Атмосферные фронты принесут на большую часть территории страны кратковременные дожди. Днём вероятны грозы. Облачно с прояснениями. Влажность до 90%. Ветер южный умеренный, в дневные часы порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха в субботу ночью +4…+11°С, днём – +15…+22°С.

Фото: БЕЛТА

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