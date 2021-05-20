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Генеральный директор холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ»: Мы несём ответственность за людей

20.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генеральный директор холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ»: Мы несём ответственность за людейМИНСК КРИСТАЛЛ»: Мы несём ответственность за людей" class="one-news__figure-img">

Инвестиции в здоровье, дополнительное образование и полноценный отдых для всей семьи. Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», крупнейший производитель алкогольной продукции, доказывает в очередной раз, что социально-ответственный подход к управлению влияет не только на моральную атмосферу в коллективе, но и на рост производительности. О том, что уже сделано для сотрудников, и планах на будущее – в материале.  


Начальник цеха заготовки Алексей Капанец на предприятии работает уже 16 лет. Пришёл сразу после школы. Хотя и звезд с неба не хватал, но упорством и трудом достиг признания у коллег и начальства. Благодаря заводу получил высшее профильное образование.

Алексей Капанец, начальник цеха предприятия «МИНСК КРИСТАЛЛ»: «Пришёл на завод ещё 2005 году грузчиком. Думал, что временно, но остался до сих пор. Закончил институт. Был сначала грузчиком, потом приемщиком, а теперь начальник цеха».

На предприятии трудятся более 600 человек. Для большинства завод – это первое рабочее место, и так до самой пенсии, как у наладчика Владимира Захарика.

Владимир Захарик, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции цеха № 1 «МИНСК КРИСТАЛЛ»: «Работаю я здесь с 1978 года. Уже 43 года будет в июле. Все удовлетворяет. Нет задержек. В администрацию обращаешься – и сразу свой вопрос решается. У меня всегда все положительно заканчивается».

Похвастаться таким стажем работников на своем производстве может не каждое предприятие. А все дело в условиях и отношении к людям. Достойная зарплата, полный соцпакет, медицинская страховка, различные выплаты к праздникам, на оздоровление, а те, кто уже на пенсии, получают ежегодную материальную помощью.

Игорь Шустов, генеральный директор «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»: «Мы несем, кроме ответственности за качество, объемы, финансы, ещё и за людей. Все наши обязательства заложены в коллективном договоре. Он постоянно и ежегодно пересматривается. Льготы, социальные выплаты, страхование, защита здоровья. Это одно из основных направлений».

Кроме того, на территории предприятия находится современный медицинский комплекс, небольшой, но необходимые врачи и оборудование для поддержания здоровья имеются.

Елена Капустина, медицинский работник предприятия «МИНСК КРИСТАЛЛ»: «Наши работники могут без отрыва от производства получить необходимую помощь. Оборудования у нас много. Всё соответствует медицинским стандартам. Не хуже, чем в любой поликлинике».

В начале этого года завершился ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса, к концу года собираются запустить еще и бассейн. Так что в перерывах или после работы сотрудники предприятия вместе с семьями могут отдохнуть и поддерживать физическую форму. Люди – главный ресурс организации. И руководство предприятия «Минск Кристалл» готово и впредь поддерживать коллектив и создавать все условия для нормальной работы, с которой уходишь уже заслуженным пенсионером.

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Теги: Минск
 
 
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Инвестиции в здоровье, дополнительное образование и полноценный отдых для всей семьи. Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», крупнейший производитель алкогольной...
 
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