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Генеральный директор холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ»: Мы несём ответственность за людей
Источник материала: ОНТМИНСК КРИСТАЛЛ»: Мы несём ответственность за людей" class="one-news__figure-img">
Инвестиции в здоровье, дополнительное образование и полноценный отдых для всей семьи. Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», крупнейший производитель алкогольной продукции, доказывает в очередной раз, что социально-ответственный подход к управлению влияет не только на моральную атмосферу в коллективе, но и на рост производительности. О том, что уже сделано для сотрудников, и планах на будущее – в материале.
Начальник цеха заготовки Алексей Капанец на предприятии работает уже 16 лет. Пришёл сразу после школы. Хотя и звезд с неба не хватал, но упорством и трудом достиг признания у коллег и начальства. Благодаря заводу получил высшее профильное образование.
На предприятии трудятся более 600 человек. Для большинства завод – это первое рабочее место, и так до самой пенсии, как у наладчика Владимира Захарика.
Похвастаться таким стажем работников на своем производстве может не каждое предприятие. А все дело в условиях и отношении к людям. Достойная зарплата, полный соцпакет, медицинская страховка, различные выплаты к праздникам, на оздоровление, а те, кто уже на пенсии, получают ежегодную материальную помощью.
Кроме того, на территории предприятия находится современный медицинский комплекс, небольшой, но необходимые врачи и оборудование для поддержания здоровья имеются.
В начале этого года завершился ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса, к концу года собираются запустить еще и бассейн. Так что в перерывах или после работы сотрудники предприятия вместе с семьями могут отдохнуть и поддерживать физическую форму. Люди – главный ресурс организации. И руководство предприятия «Минск Кристалл» готово и впредь поддерживать коллектив и создавать все условия для нормальной работы, с которой уходишь уже заслуженным пенсионером.
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Инвестиции в здоровье, дополнительное образование и полноценный отдых для всей семьи. Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», крупнейший производитель алкогольной...
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