В Барановичах прощаются с погибшими в авиакатастрофе летчиками

Источник материала: ОНТ

В Барановичах проходит церемония прощания с погибшими летчиками, передает корреспондент ОНТ.

Минута молчания, оркестр и рота почетного караула. На аэродроме – коллеги-авиаторы и родственники погибших. Тела доставит в Лиду специальным рейсом Ан-26. После взлёта самолёт приземлится в Лиде через 25 минут.

Напомним, авиакатастрофа с участием Як-130 произошла 19 мая. Самолет потерпел крушение на небольшом участке территории между жилыми домами – пилотам в последний момент удалось увести самолет от жилищ.

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