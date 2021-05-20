|
В Барановичах прощаются с погибшими в авиакатастрофе летчиками
Источник материала: ОНТ
В Барановичах проходит церемония прощания с погибшими летчиками, передает корреспондент ОНТ.
Минута молчания, оркестр и рота почетного караула. На аэродроме – коллеги-авиаторы и родственники погибших. Тела доставит в Лиду специальным рейсом Ан-26. После взлёта самолёт приземлится в Лиде через 25 минут.
Напомним, авиакатастрофа с участием Як-130 произошла 19 мая. Самолет потерпел крушение на небольшом участке территории между жилыми домами – пилотам в последний момент удалось увести самолет от жилищ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичах проходит церемония прощания с погибшими летчиками, передает корреспондент ОНТ. Минута молчания, оркестр и рота почетного караула. На аэродроме –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)