Суд не удовлетворил жалобу Владимира Созончука на лишение адвокатской лицензии

Суд Московского района Минска на заседании 20 мая отказал в удовлетворении Владимира Созончука на лишение адвокатской лицензии. Решение приняла судья Ольга Гусакова, сообщил БелаПАН Созончук.



Владимир Созончук. Фото: advokat.by

По словам собеседника, он был уверен в таком исходе судебного заседания, однако его коллеги и бывшие клиенты считают необходимым предпринимать все шаги по обжалованию исключения из коллегии. Поэтому он намерен идти дальше — в Минский городской суд, передает БелаПАН .

Владимир Созончук — бывший адвокат политзаключенных Дмитрия Козлова (блогер), Николая Статкевича (политик) и Екатерины Бахваловой (журналистка «Белсата», работала под псевдонимом Андреева). Его деятельность в качестве адвоката была прекращена 26 февраля. За два дня до этого совет Минской городской коллегии утвердил решение дисциплинарной комиссии об исключении его из своего состава «в связи с совершением поступка, несовместимого со званием адвоката». Поводом послужил отказ адвоката дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия в отношении Дмитрия Козлова (Серый Кот).

Защитник уверен, что намерение лишить его лицензии было связано исключительно с защитой политзаключенных.

По мнению Созончука, действия властей по лишению адвокатских лицензий — «попытка ликвидации хоть каких-то элементов демократии в стране».

Массовая аттестация адвокатов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию по политически мотивированных делам, началась 3 марта. Тогда из семи вызванных на комиссию адвокатов ее прошел один, трое не были аттестованы и еще трое прошли аттестацию условно. 24 марта из десяти адвокатов комиссию прошли лишь двое, еще трое — условно.

31 марта Совет Минской областной коллегии адвокатов принял решение о прекращении действия лицензии одного из самых известных адвокатов Сергея Зикрацкого. Недавно он уехал в Вильнюс и присоединился к команде демократического лидера Светланы Тихановской в качестве ее представителя по правовым вопросам.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии около 20 адвокатов, в том числе защитников Марии Колесниковой — Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других защитников Колесниковой — Ильи Салея и Максима Знака — возбуждены уголовные дела.

Кроме того, лицензий лишены адвокаты Юлия Леванчук, Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон и др.

18 марта на совещании по совершенствованию законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка Александр Лукашенко интересовался, что «сделано для наведения порядка в адвокатуре».