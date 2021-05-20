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Александр Алесин: "Техника, которая используется внутренними войсками, вряд ли будет использована против протестующих"

20.05.2021 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские силовики смогут применять боевую технику против демонстрантов и не нести при этом никакой ответственности за причиненный вред - таков смысл закона, который подписал Александр Лукашенко в понедельник, 17 мая.




Впрочем, как показывает опыт массовых акций протеста, которые захлестнули Беларусь в августе 2020 года после президентских выборов, военную технику белорусские власти использовали и раньше. Кроме того, Лукашенко распорядился обеспечить гарантии безопасности - вплоть до смены внешности - силовикам, госслужащим и даже провластным журналистам, пишет ex-press.by.

Подписанный Лукашенко документ "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларуси" устанавливает, что органы внутренних дел "при пресечении массовых беспорядков" могут применять оружие, физическую силу, боевую и специальную технику. "Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов", - отмечается в сообщении пресс-службы Лукашенко.

При задержании силовики также вправе проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. Кроме того, власти получили право "запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки окружающей обстановки".
 
Независимый военный обозреватель Александр Алесин отмечает, что использование военной техники на акциях протеста было возможно и прежде, оно просто не было регламентировано: "Раньше был принцип: что не запрещено, то разрешено. Сейчас создается правовая основа для применения спецсредств и боевой техники".

Однако обозреватель полагает, что техника, которая используется внутренними войсками - бронетранспортеры, бронемашины и подобное - вряд ли будет использована против протестующих. "Тяжелая военная техника не будет эффективна для подавления протестов, разгона митинга и задержания отдельного демонстранта, - указывает Алесин. - Она скорее будет применяться для блокирования периметров, заграждения, перекрытия дорог и охраны важных объектов". А против протестующих, по его словам, как и раньше будут применять дубинки, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Новые правила, по мнению Алесина, ликвидируют тот правовой вакуум, которым пользовались белорусские силовики. "Если нет рамок, то они могут применять чрезвычайно жестокие меры и действовать по своему усмотрению и произволу. А сейчас, хоть это и не соответствует стандартам демократических стран, во всяком случае есть хоть какое-то регулирование", - говорит Александр Алесин. Ухудшить ситуацию для протестующих, как считает эксперт, новый закон вряд ли сможет, ведь силовики в Беларуси и так действовали очень жестко.

Недавно Лукашенко внес изменения и в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны”. Примечательное новшество - "защищаемые лица" и их близкие получат право сменить место службы и даже изменить внешность, если их безопасность нельзя обеспечить другим способом.
 
Военный обозреватель Алесин обращает внимание, что этот закон охватывает широкий круг лиц - защищать будут не только силовиков, военных и чиновников, но и провластных журналистов, то есть всех тех, кого власти считают своими защитниками.
 
 
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Белорусские силовики смогут применять боевую технику против демонстрантов и не нести при этом никакой ответственности за причиненный вред - таков смысл закона,...
 
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