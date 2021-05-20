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Александр Алесин: "Техника, которая используется внутренними войсками, вряд ли будет использована против протестующих"
Источник материала: Партизан
Белорусские силовики смогут применять боевую технику против демонстрантов и не нести при этом никакой ответственности за причиненный вред - таков смысл закона, который подписал Александр Лукашенко в понедельник, 17 мая.
Впрочем, как показывает опыт массовых акций протеста, которые захлестнули Беларусь в августе 2020 года после президентских выборов, военную технику белорусские власти использовали и раньше. Кроме того, Лукашенко распорядился обеспечить гарантии безопасности - вплоть до смены внешности - силовикам, госслужащим и даже провластным журналистам,
Подписанный Лукашенко документ "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларуси" устанавливает, что органы внутренних дел "при пресечении массовых беспорядков" могут применять оружие, физическую силу, боевую и специальную технику. "Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов", - отмечается в сообщении пресс-службы Лукашенко.
При задержании силовики также вправе проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. Кроме того, власти получили право "запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки окружающей обстановки".
Независимый военный обозреватель Александр Алесин отмечает, что использование военной техники на акциях протеста было возможно и прежде, оно просто не было регламентировано: "Раньше был принцип: что не запрещено, то разрешено. Сейчас создается правовая основа для применения спецсредств и боевой техники".
Однако обозреватель полагает, что техника, которая используется внутренними войсками - бронетранспортеры, бронемашины и подобное - вряд ли будет использована против протестующих. "Тяжелая военная техника не будет эффективна для подавления протестов, разгона митинга и задержания отдельного демонстранта, - указывает Алесин. - Она скорее будет применяться для блокирования периметров, заграждения, перекрытия дорог и охраны важных объектов". А против протестующих, по его словам, как и раньше будут применять дубинки, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Новые правила, по мнению Алесина, ликвидируют тот правовой вакуум, которым пользовались белорусские силовики. "Если нет рамок, то они могут применять чрезвычайно жестокие меры и действовать по своему усмотрению и произволу. А сейчас, хоть это и не соответствует стандартам демократических стран, во всяком случае есть хоть какое-то регулирование", - говорит Александр Алесин. Ухудшить ситуацию для протестующих, как считает эксперт, новый закон вряд ли сможет, ведь силовики в Беларуси и так действовали очень жестко.
Недавно Лукашенко внес изменения и в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны”. Примечательное новшество - "защищаемые лица" и их близкие получат право сменить место службы и даже изменить внешность, если их безопасность нельзя обеспечить другим способом.
Военный обозреватель Алесин обращает внимание, что этот закон охватывает широкий круг лиц - защищать будут не только силовиков, военных и чиновников, но и провластных журналистов, то есть всех тех, кого власти считают своими защитниками.
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Александр Алесин: "Техника, которая используется внутренними войсками, вряд ли будет использована против протестующих"
Белорусские силовики смогут применять боевую технику против демонстрантов и не нести при этом никакой ответственности за причиненный вред - таков смысл закона,...
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