Энциклопедия достопримечательностей «Глобус Беларуси» сменила адрес





До 2009 года этот каталог в том числе распространялся платно на CD. Однако уже долгое время он доступен бесплатно в Сети. В настоящее время в нем описаны 11,6 тыс. объектов и выложено 74 тыс. фото. Также по некоторым достопримечательностям есть сканы статей из различных бумажных изданий.





Проект был основан в 2002 году минчанином Андреем Дыбовским. Многие фото на сайте сделал он сам.