ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Энциклопедия достопримечательностей «Глобус Беларуси» сменила адрес

20.05.2021 20:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Из-за блокировки портала TUT.BY не работал каталог достопримечательностей «Глобус Беларуси». Поэтому его перевели с globus.tut.by на globustut.by. Теперь онлайн-энциклопедия снова работает.


До 2009 года этот каталог в том числе распространялся платно на CD. Однако уже долгое время он доступен бесплатно в Сети. В настоящее время в нем описаны 11,6 тыс. объектов и выложено 74 тыс. фото. Также по некоторым достопримечательностям есть сканы статей из различных бумажных изданий.

Проект был основан в 2002 году минчанином Андреем Дыбовским. Многие фото на сайте сделал он сам.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за блокировки портала TUT.BY не работал каталог достопримечательностей «Глобус Беларуси». Поэтому его перевели с globus.tut.by на globustut.by. Теперь онлайн-энциклопедия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выбары – гэта стрэс. Улады вырашылі адмяніць мясцовыя выбары ў 2022 годзе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by