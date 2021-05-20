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Павел Дуров заявил о погружении в Средневековье при использовании iPhone

20.05.2021 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Apple продает «устаревшее оборудование по завышенным ценам клиентам, запертым в их экосистеме», считает Павел Дуров.



Об этом основатель ВКонтакте и Telegram написал в своем телеграмм-канале.

«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье», — написал он .

По словам Дурова, дисплеи iPhone с частотой обновления 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на частоте 120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию.

Однако «худшая часть технологий Apple — это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование», продолжил бизнесмен. По его мнению, владение iPhone делает из людей цифровых рабов Apple, поскольку из приложений им разрешают использовать только те, которые Apple «позволяет устанавливать через свой App Store», а для резервного копирования данных — только iCloud.

Так Дуров прокомментировал статью газеты The New York Times о возможных уступках главы Apple Тима Кука, на которые он пошел в переговорах с властями Китая в области обеспечения безопасности данных пользователей. В ней издание со ссылкой на внутреннюю документацию Apple, на бывших и нынешних сотрудников компании, экспертов и новые судебные иски утверждает, что Кук пошел на ряд компромиссов для ведения бизнеса в КНР. Он в том числе якобы отказался от технологии шифрования после того, как китайские власти запретили ее применять, пишет belmarket.by.
 
 
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Компания Apple продает «устаревшее оборудование по завышенным ценам клиентам, запертым в их экосистеме», считает Павел Дуров.
 
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