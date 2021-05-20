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На улице Ваупшасова в Минске столкнулись "форд" и "рено"

20.05.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Несоблюдение безопасной дистанции - предварительная версия ДТП в столице. Сегодня утром на улице Ваупшасова столкнулись "форд" и "рено". По данным ГАИ, 29-летний водитель американской машины ехал в направлении ул. Радиальной и не успел остановиться перед впереди идущей машиной. В результате инцидента никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.


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Несоблюдение безопасной дистанции - предварительная версия ДТП в столице. Сегодня утром на улице Ваупшасова столкнулись "форд" и "рено". По данным ГАИ, 29-летний...
 
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