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На улице Ваупшасова в Минске столкнулись "форд" и "рено"
Источник материала: БT
Несоблюдение безопасной дистанции - предварительная версия ДТП в столице. Сегодня утром на улице Ваупшасова столкнулись "форд" и "рено". По данным ГАИ, 29-летний водитель американской машины ехал в направлении ул. Радиальной и не успел остановиться перед впереди идущей машиной. В результате инцидента никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
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Несоблюдение безопасной дистанции - предварительная версия ДТП в столице. Сегодня утром на улице Ваупшасова столкнулись "форд" и "рено". По данным ГАИ, 29-летний...
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