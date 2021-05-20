Ольга Бузова станет одним из наставников белорусского X Factor. А кто еще?

Источник материала: Onliner

Сегодня в Беларуси объявили имена наставников, которые будут участвовать в белорусской версии популярного международного проекта X Factor. Одним из них стала российская поп-исполнительница Ольга Бузова. Также среди тренеров Руслан Алехно, рэпер Серега и журналист Сергей Соседов. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Белтелерадиокомпании.

С 20 по 28 мая в Минске пройдут кастинги проекта. Претендентов будут оценивать в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы. Планируется, что X Factor покажут по телевизору осенью. Всего запланировано 17 выпусков проекта, а победитель станет известен перед Новым годом.