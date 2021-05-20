ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ольга Бузова станет одним из наставников белорусского X Factor. А кто еще?

20.05.2021 20:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Беларуси объявили имена наставников, которые будут участвовать в белорусской версии популярного международного проекта X Factor. Одним из них стала российская поп-исполнительница Ольга Бузова. Также среди тренеров Руслан Алехно, рэпер Серега и журналист Сергей Соседов. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Белтелерадиокомпании. 

С 20 по 28 мая в Минске пройдут кастинги проекта. Претендентов будут оценивать в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы. Планируется, что X Factor покажут по телевизору осенью. Всего запланировано 17 выпусков проекта, а победитель станет известен перед Новым годом.

Самые популярные беспроводные наушники в Каталоге — Apple AirPods


Наушники Apple AirPods 2 в зарядном футляре
140 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth, быстрая зарядка, время работы 5 ч
389 р.
62 предложения
Наушники Apple AirPods Pro MWP22
73 отзыва
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 5 ч
590 р.
60 предложений
Наушники Apple AirPods Max (серебристый)
4 отзыва
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), портативные, Bluetooth 5.0, поворотные чашки, быстрая зарядка, время работы 20 ч
–11%1710 р.
37 предложений
Сравнить эти товары →
Все беспроводные наушники в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Беларуси объявили имена наставников, которые будут участвовать в белорусской версии популярного международного проекта X Factor. Одним из них стала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Энциклопедия достопримечательностей «Глобус Беларуси» сменила адрес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by